حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: راه ارتباطی مسدود شده روستای کندوسکوه هم بعدازظهر شنبه بازگشایی شده است.

وی افزود: با تلاش مجموعه راهداری شهرستان گالیکش و توسط یک دستگاه لودر راه ارتباطی تنها روستای مسدود شده شهرستان بازگشایی شده و تا این لحظه تردد در آن محور بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

وی در خصوص روستای «پادلدل» و قطعی گاز آن، خاطر نشان کرد: گازکشی به این روستا قبل از هفته دولت به اتمام رسیده و در هفته دولت گاز این روستا وصل شده بود.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که بعد از هفته دولت گاز کشی و ثبت اشتراک خود را انجام داده بوده اند گاز داشته و دارند و تا این لحظه هیچگونه قطعی یا افت فشار گازی در آن منطقه نداشته ایم.

خسروی گفت: مسجد روستای پادلدل نیز گاز کشی شده است و گاز آنجا هم تا این لحظه قطع نشده است.

وی بیان کرد: با همکاری شرکت نفت منطقه نفت سفید را با یکدستگاه تانکر برای مردم روستای پادلدل برده ایم تا در ایام فوق دچار مشکل نشوند.

فرماندار شهرستان گالیکش در پایان هرگونه خبری مبنی بر قطع گاز در روستای فوق یا دیگر نقاط شهرستان گالیکش را تکذیب و خاطر نشان کرد: تمامی محورهای مواصلاتی و جاده های روستایی این شهرستان با تلاش مجموعه راهداری و دیگر نیروهای امدادی باز بوده و ترددها بصورت عادی و روان انجام می شود.