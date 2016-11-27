افزایش قدرت حل مسئله با بالا رفتن سن افراد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان داده های بیش از ۱۰۰ مطالعه در مورد ارتباط بین مهارت حل مسئله و افزایش سن مربوط به سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ را بررسی کردند. این مطالعات هم شامل اطلاعات مربوط به رفتار افراد و هم مربوط به اسکن مغزی بود.

دانشمندان دریافتند به طورکلی توانایی افراد مسن در تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی به اندازه افرد بزرگسال جوان قوی نیست، اما افراد بزرگسال مسن برخی مهارت های خلاقانه و حل مسئله را بهتر انجام می دهند.

لین هاشر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تورنتو کانادا، در این باره می گوید: «بسیار تعجب آور است که کاهش توانایی در تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی می تواند موجب بهبود عملکرد فرد در مهارت هایی شود که نیاز به ابتکار و خلاقیت دارد. چراکه قبلا تصور می شد توانایی تمرکز لازمه موفقیت در یادگیری است.»

به عنوان مثال در مطالعه ۲۰۱۶ که در مجله Psychonomic Bulletin & Review منتشر شده است، محققان به شرکت کنندگان تصاویر چهره ها را همراه با اسامی نمایش دادند. اگرچه از شرکت کنندگان خواسته شد تا اسامی را نادیده بگیرند، اما محققان افراد را از این جهت که کدام اسامی را به خاطر سپرده بودند مورد آزمایش قرار دادند.

جالب اینجاست که آنها دریافتند شرکت کنندگان مسن تر، بهتر از شرکت کنندگان جوان در تطابق چهره ها با اسامی عمل کردند.

به گفته محققان، منطقه مغزی موسوم به «منطقه لوب پیشانی» با تمرکز، پردازش اطلاعات مربوطه و کنارگذاشتن اطلاعات منحرف کننده مرتبط است. شواهد نشان می دهد که با بالارفتن سن افراد، فعالیت این منطقه کاهش می یابد که با کاهش توانایی تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی مرتبط است.

به عنوان مثال، مطالعه سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که شرکت کنندگان دارای یک جراحت در جلو مغز (براساس سی تی اسکن یا MRI) به مراتب بهتر از شرکت کنندگان بدون ضایعه مغزی در حل مسائل ریاضی عمل کردند. به گفته محققان درحالیکه ۸۲ درصد افراد دارای آسیب مغزی توانستند مسئله را حل کنند، تنها ۴۳ درصد افراد بدون اسیب مغزی مسئله را حل کردند.

با این حال محققان اذعان می دارند که توانایی تمرکز فرد تنها به سن آنها ارتباط ندارد. رفتار، بیخوابی و مصرف الکل همگی در فقدان تمرکز و افزایش حواس پرتی نقش خواهند داشت.