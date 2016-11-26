به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از سایت اتحادیه صنایعدستی و رونمایی از اثر فاخر هنری «قلمزنی برجسته با اشاره به اینکه فعالیت های عمرانی در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان با وجود شرایط خاص اقتصادی متوقف نشده است، اظهار داشت: هزینه اجرایی برخی از این پروژهها بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه هزینه فاز اول قطار شهری اصفهان ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فاز دوم نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: هزینههای فاز سوم که قرار است برای سال آینده اجرایی میشود حدود ۴۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه با وجود اجرای طرحهای مهم عمرانی هیچ گاه اصفهان به دلیل این نوع پروژهها به عنوان شهر جهانی و شهر خلاق ثبت جهانی نشده است، تاکید کرد: مزین بودن اصفهان به نقشهای دلانگیز هنرهایی مانند صنایعدستی است که این افتخارها را برای اصفهان به ارمغان آورد.
وی ادامه داد: افتخار ما صنایعی پاک مانند گردشگری و صنایع دستی اصفهان است و ارزش اصفهان نیز به هنر و هنرمندان آن وابسته است و و بر این اساس باید رویکرد ما نسبت به این شهر هنرآفرین متفاوت باشد.
توجه مدیریت شهری به صنایع دستی اصفهان بیشتر شود
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در طول دهههای گذشته در حوزه شهری درباره صنایع دستی کم لطفیهایی شده است، تاکید کرد: امروز باید توجه مدیریت شهری به صنایع دستی که تمامی افتخارات اصفهان به آن وابسته است بیش از پیش شود و جلساتی با حضور مدیران شهری، شورای شهر، اتحادیه صنایع دستی و مسئولان میراثفرهنگی برای هماندیشی درباره آینده این هنر تشکیل شود.
وی با بیان اینکه باید چشماندازی مناسب برای صنایع دستی اصفهان تعریف شود تا دیگر همچون گذشته شاهد فراموشی برخی رستههای صنایعدستی نباشیم، به برنامهریزی و تدوین بودجه سال آینده اصفهان اشاره و بیان داشت: این آمادگی را داریم تا با پیش بینی طرحی برای چشمانداز صنایع دستی اصفهان هزینهای آن را در بودجه شهرداری اصفهان لحاظ کنیم تا با آینده پژوهی مناسب چشمانداز روشنی برای این حوزه رقم بزنیم.
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