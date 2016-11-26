دونالد ترامپ: به ارتقای آزادی برای مردم کوبا امیدوارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش به درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا ادعا کرد که دولت وی «هرآنچه در توان دارد» برای کمک به ارتقای آزادی و خوشبختی مردم کوبا انجام خواهد داد.

این در حالی است که ترامپ پیش از این در جریان رقابتهای انتخاباتی خود تهدید کرده بود که به دلیل نگرانی از فقدان آزادیهای سیاسی و مذهبی در کوبا، اقدامات «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا برای بهبود روابط با این دشمن دوران جنگ سرد را تغییر خواهد داد.

اما پس از برگزاری انتخابات هشتم نوامبر، ترامپ در نخستین اظهارات خود پیرامون سیاست آمریکا در قبال کوبا در مورد عقب نشینی از اقدامات و تدابیر اوباما سخنی بر زبان نیاورد. وی در این باره اظهار داشت: «با آنکه مصیبتها، مرگها و درد ناشی از اقدامات فیدل کاسترو محو شدنی نیستند،‌ دولت ما [آمریکا] تمام آنچه که در توان دارد را برای تضمین بهره مندی مردم کوبا از خوشبختی و آزادی انجام خواهد داد».

وی در ادامه افزود: «در حالی که کوبا یک جزیره خودکامه و استبدادی باقی می ماند، من امیدوارم که از امروز شاهد حرکت از وحشتی دیرینه به سمت آینده ای باشیم که در آن مردم کوبا در فضای آزادی که مستحق آن هستند، زندگی می کنند».

اظهارات اخیر ترامپ گویای اندکی نرمش نسبت به آخرین بیانات وی در جریان رقابتهای انتخاباتی است.

شایان ذکر است که در ماه ژانویه،‌ دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که وی طرفدار «برقراری مجدد روابط» با کوبا است؛ اما در عین حال، خواهان انعقاد پیمانی به مراتب بهتر از پیمان باراک اوباما با کوبا است.

لازم به ذکر است که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز مواضع افراطی و سرسختانه ای را در قبال کوبا اتخاذ کرده است. وی چند روز پیش از برگزاری انتخابات هشتم نوامبر گفت که «در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ما دستورات اجرایی اوباما در مورد کوبا را لغو خواهیم کرد».

روز شنبه نیز مایک پنس در صفحه توئیتر خود نوشت: «کاسترو ستمگر درگذشت. امیدهای جدیدی طلوع می کنند. ما برای [برپایی] یک کوبای آزاد و دموکراتیک در کنار مردم مظلوم این کشور خواهیم ایستاد. زنده باد کوبای آزاد».

از سوی دیگر، «مارکو روبیو» سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا که در رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه رقیب دونالد ترامپ بود،‌ گفت که کاسترو کوبا را به «یک زندان و جزیره فقیر» تبدیل کرد که در آن،‌ مخالفان به طور مرتب در زندانها محبوس و کشته می شدند.

مارکو روبیو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «دیکتاتور درگذشت اما دیکتاتوری نه... آینده کوبا در نهایت در دستان مردم کوبا قرار گرفت و اکنون بیش از هر زمان دیگری کنگره و دولت جدید آمریکا باید از مبارزات مردم کوبا علیه حاکمان بی رحم و برخورداری از آزادی و حقوق اولیه انسانی پشتیبانی کند».