قانون ملی سازی اراضی با گذشت نیم قرن از تصویب نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک با اشاره به قانون ملی شدن اراضی، اظهار داشت: طبق قانون ملی شدن اراضی که در سال ۴۲ و بیش از ۵۰ سال پیش تصویب شده است اراضی ای که شیب بیش از ۴۰ درجه داشته باشند جزو اراضی ملی هستند.

وی افزود: این قانون امروز به دغدغه‌ای برای کشاورزان استان تبدیل شده و این امر سبب مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود که باید چاره ای برای آن اندیشید و در قانون ملی شدن اراضی تجدیدنظر و بازنگری صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان گفت: ابلاغیه طرح‌های مصوب در سفر هیات دولت به استان انجام شده و برای طرح‌های آبرسانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

اختصاص ۲۰۰میلیارد ریال بودجه به طرح آبرسانی هفتیان تفرش

حسینی بیان کرد: مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و هیات دولت به طرح آبرسانی هفتیان تفرش اختصاص یافت که ۱۲۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است

وی خاطرنشان ساخت: اعتبارات سفر هیات دولت به استان به طرح‌های مختلفی اختصاص یافته که بخشی از آن برای سال ۹۵ و بخشی برای سال ۹۶ اجرا خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: در اعتباراتی که در بودجه سالیانه در نظر گرفته می‌شود تعهدی نیست، اما مزیت اعتباراتی که در سفر رئیس جمهور و هیات دولت مصوب می‌شود، اختصاص ۱۰۰ درصدی آن است.

حسینی اظهار داشت: اعتبارات سفر هیات دولت در طرح‌هایی در بخش‌های مختلف استان مانند آبرسانی، بخش ریلی، کشاورزی، پروژه‌های ورزشی، رفع مشکل نقاط حادثه‌خیز، تعریض جاده‌ها، بیمارستان‌های ولی‌عصر(عج) اراک و بیمارستان خنداب و کمیجان و... هزینه می‌شود

هیچگونه نگاه سیاسی بر فضای هیات نظارت شوراها حاکم نخواهد شد

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به عملکرد هیات نظارت شوراهای استان خاطرنشان ساخت: قول می‌دهیم که هیچ نگاه سیاسی و جناحی بر فضای هیات نظارت شوراها حاکم نباشد و هیچ فردی براساس نگاه حزبی و جناحی حذف نشود بنابراین داوطلبان هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای کاندیدا شدن نداشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه مجمع نمایندگان استان بر هیچ حزب و جناحی معتقد نیست و از نظرات مفید هر جناحی برای پیشبرد اهداف و رشد استان استفاده می‌کند و فضای حاکم بر مجمع، دوستی و اتحاد است.

حسینی تصریح کرد: تمام تلاش مجمع نمایندگان حفظ نیروی بومی در استان است، البته عدم شناخت از نیروهای بومی کارآمد ممکن است سبب بروز مشکلاتی مانند جذب نیروهای غیربومی شود، بنابراین لازم است که ظرفیت موجود در استان با معرفی افراد کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به وجود برخی مشکلات در ادارات شهرستانی استان افزود: مساله ساختارهای سازمانی در شهرستان فراهان را پیگیری می‌کنیم چراکه در حال حاضر ۱۲ اداره در این شهرستان وجود دارد که بعد از گذشت شش سال هنوز اداره نیستند.

وی افزود: مشکلات شهرستان آشتیان هم از جمله موضوع فاضلاب، بیمارستان، آسفالت و... پیگیری می‌شود و احداث یک کارخانه پنیرسازی نیز از هفته آینده در این شهر آغاز .خواهد شد

اختصاص یک درصد از بودجه سالانه به نوسازی ناوگان ریلی کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های فرابخشی دولت در برنامه ششم، حوزه ریلی کشور است که دارای مشکلات عدیده‌ای بوده و یکی از آنها فرسودگی بخش ریلی است که علاوه بر پرداختن دولت در برنامه ششم به این موضوع، مجلس هم به‌طور ویژه به این موضوع توجه کرده و قرار شد یک درصد از کل بودجه هر سال، خارج از آنچه که دولت برای این بخش مصوب می کند، صرف هزینه‌های لازم برای حوزه ریلی کشور شود.

حسینی در رابطه با موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی پس از حادثه ریلی برخورد دو قطار در سمنان گفت: برخلاف مسائلی که در زمینه استیضاح وزیر راه مطرح است، بنده معتقدم که استیضاح وزیر در پایان کار دولت جواب نمی‌دهد و کار غلطی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: با وجود اینکه استیضاح وزیر به عنوان نماینده، جزو اختیارات بنده است ولی از این اختیار باید در جای مناسب استفاده کرد؛ قطاری که ۵۰ سال است کار می‌کند یا ریلی که پس از سال‌ها هنوز نتوانستیم پیچ‌های آن را بسازیم یا محکم کنیم، به‌طور مسلم سبب اتفاقات ناخوشایند و حوادث می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: البته مدیریت شرایط به‌گونه‌ای که اتفاقاتی نظیر آتش‌سوزی و برخورد قطارها رخ ندهد بحث دیگری است و فردی که با ضعف مدیریت سبب این اتفاقات می‌شود باید توضیح دهد.