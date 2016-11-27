بقاع متبرکه امامزاده گان کانون مقابله با تهاجمات فرهنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار مدیرکل و معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اشاره به آغاز هفته وقف، گفت: سنت وقف یکی از راهکارهای دین مبین اسلام در جهت محرومیت زدایی و رفع مشکلات است.

وی عنوان کرد: جایگاه امامزاده گان برای ما یک جایگاه ویژه و خاص است و خداوند متعال در قرآن کریم ذریه ابراهیم(ع) را تکریم کرده و نسل ابراهیم قبل از نبی مکرم اسلام(ص) نیز مورد محبت و عنایت مردم بودند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به نقش و جایگاه بقاع متبرکه در اصلاح مصداق تفریح سالم در سبک زندگی اسلامی ایرانی اشاره و تصریح کرد: مرقد و بقاع امامزاده گان به دلیل دارا بودن فضای مناسب معنوی و الهی می تواند می تواند در اصلاح سبک تفریحات سالم خانواده ها متناسب با ارزشهای ملی و دینی بسیار راهگشا باشد.

وی اظهارداشت: هر جا که مرقد و بقعه امامزاده گان وجود دارد آنجا مرکزی برای عبادت و ذکر نام و یاد خدا بوده است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: استان کردستان به علت دارا بودن امکانات و استعدادهای طبیعی می تواند از لحاظ توسعه گردشگری مذهبی بسیار توسعه یابد.

وی به دلدادگی و ارادت خاص اهل سنت به خاندان رسول اکرم(ص) اشاره و بیان کرد: استان کردستان از گذشته پناهگاه اهل بیت(ص) بوده و همه امامزاده های استان دارای شجره خانوادگی بوده و شاخص هستند و می توانند کانون مقابله با تهاجمات فرهنگی باشند.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی، اجتماعی مجلس خبرگان به راهکارهای نو برای جذب وقفیات اشاره کرد و گفت: با نیاز سنجی دقیق می توان خیرین را در راستای وقف های جدید مورد نیاز استان تشویق کرد.

وی بیان کرد: بهترین راهکار برای جذب مردم، تبین آثار وقف و نحوه هزینه کرد درآمدهای ناشی از وقف که در استان مصرف می شود برای مردم است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: یکی از انواع گردشگری در ایران، گردشگری مذهبی است و استان کردستان به دلیل موقعیت دینی و فرهنگی خاص این ظرفیت را دارد که در گردشگری مذهبی توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به بقاع متبرکه، گفت: رسیدگی به وضعیت عمرانی و رونق بقاع متبرکه استان موجب می شود که مسئولین توجه بیشتری به این اماکن مقدس داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه کردستان شهر مساجد و مناره هاست، افزود: مساجد بسیاری در استان کردستان وجود دارد اما متاسفانه پراکندگی این مساجد مناسب نیست و گاها دیده می شود در برخی نقاط مهم شهرها مساجد کم است.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی بیشتر برای تبین جایگاه وقف و موقوفات در بین مردم، تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی در حوزه وقف متنوع شود و برای تبین اهمیت وقف و موقوفات از ظرفیت رسانه ها خصوصا صدا و سیما بیشتر استفاده شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی گفت: با توجه به ظرفیت وقفیات، سازمان اوقاف می تواند به اقتصاد مقاوتی کمک فراوانی کند و درآمد ناشی از موقوفات می تواند می تواند منشاء خیرات فراوانی شود که افراد زیادی از آن بهره مند شوند.

وی بیان کرد: قرآن همه زندگی ما است و زمینه آشنایی همگانی با این کلام وحی باید برای همگان فراهم شود و برگزاری کلاس های آموزش قرآن و مسابقات قرآن کارهای خیری است که مومنین باید در انجام آن از یکدیگر سبقت بگیرند.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان دارای استعدادهای قرآنی فراوانی است، افزود: استان کردستان این ظرفیت را دارد که به قطب قرآنی کشور تبدیل شود و در سطح کشور و جهانی در رتبه های نخست قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی عنوان کرد: نگاه مردم به مسئله وقف هنوز جذب نشده است اگر ذهنیت مردم با نحوه صحیح اداره موقوفات توسط اوقاف هماهنگ باشد موجب تشویق بیشتر مردم به سنت حسنه وقف می شود.