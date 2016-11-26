بحران سوریه محور گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی روز شنبه در گفتگویی تلفنی آخرین تحولات سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بنا بر اعلام منابع ریاست جمهوری ترکیه، در این گفتگوی تلفنی که دومین تماس روسای جمهور دو کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بشمار می رفت تازه ترین تحولات بحران سوریه مورد بحث قرار گرفته است.

اردوغان و پوتین روز جمعه نیز طی تماسی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه ترکیه و روسیه و همچنین دیگر موضوعات منطقه از جمله بحران سوریه گفتگو کرده بودند.