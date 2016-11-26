۲ روز عزای عمومی برای شهدای حادثه حله در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شهادت شماری از زائران خوزستانی مراسم اربعین حسینی در شهر حله عراق به دست گروه تکفیری - تروریستی داعش، استاندار و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با صدور بیانیه ای مشترک دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کردند.

غلامرضا شریعتی و آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در این بیانیه با تسلیت و تبریک شهادت شماری از زائران خوزستانی در این حادثه، روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری را در استان خوزستان عزای عمومی اعلام کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان بین ۲۵ تا ۳۰ نفر از زئران خوزستان تاکنون در این حادثه به شهادت رسیده اند، در حالی که شمار زائران مفقوده شده خوزستان تا به این لحظه حدود ۸۰ نفر هستند به همین دلیل به نظر می رسد شمار زائران خوزستانی شهید شده در این حادثه باز هم بیشتر خواهد شد.

از ۵۲ پیکر ارسالی به پزشکی قانونی، ۳۶ پیکر زن و ۱۲ پیکر مرد بوده است. علاوه بر این تعداد چهار جسد نیز قابل شناسایی نبود. متاسفانه آسیب و جراحت وارده به این چهار پیکر به قدری بود که امکان شناسایی و تعیین جنسیت وجود نداشت.

پنج شنبه چهارم آذرماه جاری ساعت ۱۷در حمله تروریستی به زائران اربعین حسینی در منطقه «الشوملی» در شهر حله در استان بابل عراق، بیش از ۸۰ نفر شهید و دهها نفر دیگر مجروح شدند که بیشتر آنها زائران خوزستانی هستند.