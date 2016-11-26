مقامات ارشد کویت حادثه قطار در سمنان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با ارسال پیامی به حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، حادثه برخورد دو قطار در استان سمنان را که در پی آن شماری از هموطنانمان کشته و زخمی شدند تسلیت گفت.

امیر کویت در این پیام ضمن تسلیت این حادثه برای جان باختگان طلب آمرزش و برای زخمی ها نیز بهبودی مسئلت نمود.

از سوی دیگر نواف الاحمد الجابر الصباح ولی عهد کویت نیز با ارسال پیامی به روحانی حادثه برخورد دو قطار را تسلیت گفت.

شیخ جابر المبارک الحمد الصباح نخست وزیر کویت نیز پیام تسلیت مشابهی را برای حسن روحانی ارسال کرده است.

لازم به ذکر است که ساعت ۷:۴۵ صبح روز جمعه قطار سمنان - مشهد در ایستگاه هفت‌خوان بین سمنان و شاهرود با قطار تبریز - مشهد برخورد کرد که این حادثه منجر به جان باختن ۴۳ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر از مسافران شد.