اتحادیه اروپا با «رژیمهای نفرت انگیزی» همچون آل سعود ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسشی در خصوص لزوم گفتگو با رئیس جمهور «اقتدارگرای» ترکیه گفت که چرا تاکنون کسی از وی در خصوص ارتباط اتحادیه اروپا با عربستان سعودی پرسش نکرده است. وی در ادامه از ضرورت ارتباط داشتن با «رژیمهای نفرت انگیز» سخن گفت.

یونکر در مصاحبه با شبکه خبری «یورو نیوز» گفت: «ما با تمام دیکتاتوریها رابطه داریم، چون نیاز داریم که جهان را سازمان دهیم».

وی در ادامه افزود: «ما، اتحادیه اروپا، با رژیمهایی که نفرت انگیز هستند،‌ ارتباط داریم و تاکنون هیچ کس از ما در اینباره پرسشی نکرده است. همه نگران ترکیه هستند اما هیچ کس از عربستان سعودی حرفی نمی زند».

رئیس کمیسیون اروپا گفت که با توجه به مسئولیت حرفه ای خود باید «روند گفتگوها با بسیاری از افراد» را حفظ نماید، «حتی افرادی که همراهی با آنها را نمی پسندد».

یونکر در خصوص رابطه با آنکارا گفت که وی با رئیس جمهور ترکیه بطور منظم دیدار می کند.

شایان ذکر است که طبق اظهارات یکی از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا،‌ مقامات این قاره سبز در جایگاهی نیستند که آنکارا را در مورد پناهجویان و بحران مهاجران موعظه نمایند.

با این حال،‌ رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد که چنانچه ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، باید به خواسته های بروکسل توجه بیشتری نشان دهد.

گفتنی است که پنج شنبه گذشته پارلمان اروپا به قطعنامه توقف موقت مذاکرات با ترکیه بر سر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رأی مثبت داد و تأکید کرد که اقدامات سرکوبگرانه آنکارا علیه مخالفان دولت اردوغان پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه، علت صدور این قطعنامه بوده است.