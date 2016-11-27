داعش ۳۲ غیرنظامی را در شمال موصل اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سلطان حمودات العزی» از عناصر پلیس عراق روز شنبه از اقدام داعش مبنی بر اعدام ۳۲ غیرنظامی در داخل تفرجگاه حی المهندسین شهر موصل در شمال عراق خبر داد.

بنا بر اعلام وی عناصر مسلح داعش شامگاه جمعه با حمله به منازل محلات المصارف، الزهور و الجامعه در شرق موصل ۳۲ نفر را دستگیر و آنها را به مکان نامشخصی منتقل کردند.

وی همچنین افزود که گروه داعش صبح شنبه تمام دستگیرشدگان را به تفرجگاه حی المهندسین در شمال موصل منتقل کرده و آنها را به اتهام جاسوسی و همکاری با نیروهای عراقی و قیام علیه خود با شلیک گلوله به ناحیه سر اعدام کرد.

العزی که این اطلاعات را از منابع داخل موصل به دست آورده است اعلام کرد که داعش نسبت به کشتن هرکسی که قصد قیام و یاری رساندن به نیروهای مسلح عراق را داشته باشد تهدید کرده است.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی عراق با همراهی گروه های مردمی به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن آغاز شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد ۲۶ مهرماه گذشته رسما آغاز این عملیات را اعلام کرد.