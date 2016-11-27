اسلام دین پرهیز از افراط‌ گرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی قاضی‌عسگر در مراسم اولین دور گفتگوهای ایران و اروپا که روز گذشته در ایتالیا افتتاح شد، با تأکید بر ضرورت انجام اینگونه برنامه‌ها و ایجاد زمینه گفت‌گو و تفاهم گفت: اسلام دینی است که به صراحت معتقد است برای گفت‌گو و تعامل نباید به دین و عقیده طرف مقابل نگاه کرد؛ بلکه باید به صورت یکسان و برای دستیابی به رشد و تعالی به گفت‌گو پرداخت و سخن را شنید و بهترین را انتخاب کرد و هر آنچه مطلوب و منطقی است را جذب کرد.

وی با بیان اینکه اسلام بر پرهیز از خشونت، افراط و تحمیل نظر بر دیگران تأکید می‌کند، افزود: خشونت و افراط‌گرایی می‌تواند جهان و بشریت را با چالش‌های جدی مواجه کند و این موضوعات اصولاً منشأ دینی ندارند.

قاضی‌عسکر ادامه داد: باید نقاط مشترک را درک و بر روی آنان تفاهم کرد. اینگونه نشست‌ها و به طور خاص در اسلام و مسیحیت این زمینه‌ها بسیار فراهم است که نمونه آن در جریان برگزاری دهمین گفت‌گوی اسلام و مسیحیت مشاهده شد. گفت‌گوهای ایران و اروپا هم همزمان با این برنامه برگزار می‌شود و این اقدامات می‌تواند نقش بسیار سازنده و جدی را در تعامل و توسعه همکاری‌های فرهنگی و دینی در جهت ایجاد صلح و ثبات در جهان به دنبال داشته باشد.

بنا بر اعلام این خبر، در این برنامه که به مدت دو روز از سوی مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی معاونت آموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در ایتالیا به میزبانی بنیاد دایرةالمعارف ایتالیا برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاضی‌عسکر (نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی)، سلیمی (رییس دانشگاه علامه طباطبایی)، مسجدجامعی (استاد دانشگاه و سفیر اسبق کشورمان در واتیکان)، محمدجوادچهار صاحبی (رییس شورای علمی دبیرخانه دین‌ پژوهان کشور)، سید یحیی یثربی(استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی (ره))، محمدمهدی مظاهری(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس مؤسسه فرهنگی اکو)، سید احمدرضا خضری(استاد دانشگاه و رایزن اسبق کشورمان در اسپانیا و مشاور رییس دانشگاه تهران)، محمدجعفر جوادی‌ ارجمند(استاد دانشگاه تهران)، اکبر قولی(رایزن فرهنگی کشورمان در ایتالیا) و جمیله کوکبی(از مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) حضور دارند.



ماسّیمو برای(رییس بنیاد داریرة‌المعارف ایتالیا و وزیر سابق میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری این کشور)، مارکو مانچینی(معاون وزیر آموزش دانشگاه و تحقیقات ایتالیا و ایران‌شناس و رییس موسسه مطالعاتی خاورمیانه و آفریقا)، آدولفو مورگانتی(بنیانگذار انجمن فرهنگی بین‌المللی هویت اروپا)، پیتر آنجلو بوتافوکو(نویسنده و روزنامه‌نگار)، آدریانو روسی(استاد شرق‌شناسی ناپل و متخصص زبان پهلوی)، فلیچتا فرارو(ایران‌شناس و فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی)، ماسیمو پاپا(حقوقدان و اسلام‌شناس و ایران‌شناس و تعدادی از دیگر شخصیت‌های برجسته فرهنگی این کشور)، هیأت فرهنگی ایتالیا در این گفت‌گوها هستند.