تور گردشگری اصحاب رسانه در منطقه «لار» زاهدان برگزار شد

عدنان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حسب برپایی نخستین کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زاهدان و تصمیمات اتخاذ شده و راه اندازی کمیته اطلاع رسانی گردشگری توسط فرمانداری زاهدان اولین تورگردشگری اصحاب رسانه در منطقه زیبای «لار» با تلاش فرمانداری زاهدان و اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

وی افزود: این بازدید با حضور تعدادی از خبرنگاران، عکاسان و مستند سازان استان و باهدف شناسایی، معرفی قابلیت ها و ظرفیت های تاریخی، طبیعی و گردشگری با شعار «زاهدان شهر وحدت وهمدلی اقوام ایران» درمنطقه گردشگری «لار» برگزار شد.

وی گفت: در این بازدید اصحاب رسانه از تالاب لار، روستاهای چاه رحمان، لار بالا و لار پایین با بافت روستایی زیبا، دره سرسبز ۴کیلومتری با رودخانه زلال و پرآب همراه با چشم اندازه های متنوع درحاشیه کوه بزرگ لار بادرختان گز، نیزار انبوه، قنات قدیمی درکنار باغات و قبرستان قدیمی شهدای مرزدار مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان استعمارگر با قدمتی بالغ بر ۱۵۰سال بازدید کردند.

مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان زاهدان هدف از برگزاری این تور را معرفی جاذبه های گردشگری استان بیان نمود و اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این تورها معرفی مناطق ناشناخته و زیبای منطقه است و برگزاری چنین بازدیدهایی نقش به سزایی در شناسایی و رونق توسعه گردشگری در استان دارد.

وی افزود: همنچنین از همه ریش سفیدان، معتمدین، اصحاب رسانه و تمامی افرادی که ما را در این بازدید همراهی کردند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.