عضویت بیش از ۴۶ هزار نفر از مردم شهرستان بیجار در بسیج

حسن عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیج تشکل فراگیر مردمی است که موجب بیمه شدن انقلاب در برابر گزند دشمنان است و توانسته با اقدامات ارزنده خود در کشور زمینه توسعه و پیشرفت همه جانبه را فراهم کند.

وی به عضویت مردم شهرستان بیجار در بسیج اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۶ هزار نفر از مردم شهرستان بیجار عضو تشکل های مختلف بسیج هستند که ۲۱ هزار و ۹۳۷ نفر آنها عادی،۲۲ هزار و ۱۸۳ نفر فعال و ۲ هزار پنج نفر آنها بسیج کادر هستند.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مهم و ارزشمند بسیج در طی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: اعطای یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بسیجیان بیجاری توسط بسیج سازندگی از جمله اقدامات این ناحیه است.

وی همچنین به اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه‌کلید برون‌رفت از اقتصاد بیمار کشور است.

وی اضافه کرد: با اعطای تسهیلات به متقاضیان و نظارت های مستقیمی که صورت گرفته برای ۴۷ نفر در زمینه های فرش بافی، پرورش دام سبک و پرورش زنبور عسل اشتغالزایی صورت گرفته است.

فرمانده سپاه بیجار از انجام ۹۰ پروژه محرومیت زدایی در زمینه های کمک به احداث مسجد،خانه عالم،سرویس بهداشتی مساجد، جاده روستایی و آبرسانی در طی سال گذشته توسط بسیج سازندگی در روستاهای شهرستان بیجار خبر داد و افزود: سرکشی از بیماران صعب العلاج، سرکشی از زنان بی سرپرست، اهدای هدیه به ایتام و تحویل سبد کالا به ۱۰۰ خانواده نیازمند از دیگر اقدامات مهم بسیج بیجار در سال گذشته است.

وی همچنین به اجرای طرح بیمارستان صحرایی شهید محلاتی اشاره کرد و بیان داشت: برپایی بیمارستان صحرایی با همکاری بیمارستان شهید محلاتی تبریز در بخش کرانی و افتتاح طرح شهید شوشتری به محوریت ۳۹ روستای محروم و کم برخوردار از دیگر اقدامات مهم بسیج در طی سال جاری است .