پژوهش بهترین راهکار برای شناسایی فرصت های توسعه کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: پژوهش و توجه به فعالیت های تحقیقاتی یکی از نیازهای اصلی در کردستان به شمار می رود و این مهم باید از سوی تمامی ادارات و سازمان های دولتی در استان به صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه های هفته پژوهش در استان کردستان، گفت: برنامه های هفته پژوهش باید با حضور گسترده پژوهشگران و اهل علم اجرا شود و این افراد باید توانمندی ها و راهکارهای خود را جهت رسیدن به اهداف توسعه استان و کشور در این هفته به جامعه عرضه کنند.

استاندار کردستان افزود: با وجود تخصصی بودن برنامه های هفته پژوهش ولی نباید از ظرفبت های جامعه در این عرصه هم قافل شد و باید برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش تلاش خود را مضاعف کنیم.

وی ادامه داد: باید فضایی را فراهم کنیم تا جامعه علمی و اجرایی و تولیدی اعم از خدمات، کشاورزی و سایر بخش ها نیاز به پژوهش را به درستی احساس کنند و با علاقمندی برای استفاده از دستاوردهای پژوهشی وارد عرصه توسعه شوند.

وی خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: ما باید تلاش کنیم که مدیران دستگاههای اجرایی و حتی صاحبان واحدهای تولیدی و افتصادی که با مشکلات مواجه هستند برای رفع این موانع و مشکلات به تحقیق و پژوهش برای رفع این موانع روی آورند.

استاندار کردستان عنوان کرد: در برخی موارد برای رسیدن به اهداف توسعه باید از تخصص افراد پژوهش محور و توسعه گرا استفاده کرد تا راه رسیدن به موفقیت را هرچه سریعتر طی کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای فراوان استان و استفاده از تحقیقات و پژوهش برای به نتیجه رسیدن اهداف توسعه پایدار در کردستان شد.

زاهدی اذعان کرد: رفع نیازهای پژوهشی استان بسیار مهم و ضروریست و باید پژوهش ها و پایان نامه های دانشگاهی در استان تقاضا محور و برای رفع نیازهای اساسی استان تدوین و اجرایی شود.

وی در پایان گفت: باید پژوهشگران و افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش در سطح استان مورد حمایت قرار گیرند و ما نیاز آمادگی داریم تا از پژوهشگران کردستانی حمایت کنیم.