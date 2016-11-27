۴۱۹ گروه جهادی در سیستان و بلوچستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تجلیل از گروه‌های جهادی برتر و خادمین جهادی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان شب گذشته در مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان برگزار شد.

در این مراسم علی‌اکبر جعفری مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: حضور گروه های جهادی استان در عرصه های مختلف بسیار چشمگیر و تاثیر گذار بوده و پروژه های فراوانی توسط این گروه ها به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی افزود: گروه های جهادی استان در عرصه های مختلفی همچون مدرسه سازی، خانه سازی، اقتصاد مقاومتی و موارد دیگر خدمات فراوانی را ارائه کرده اند.

وی گفت: گروه های جهادی استان در زمان بحران هم بسیار خوب عمل کرده اند به عنوان مثال سال گذشته در جریان وقوع سیلاب در حاشیه شهر زاهدان، اولین گروهی که جهت خدمت رسانی وارد شد گروه های بسیج سازندگی استان بودند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: پروژه هایی که توسط گروه های جهادی دنبال می شوند از لحاظ اجرایی در مدت زمان کوتاه و با هزینه بسیار کم و کیفیت بسیار مناسب اجرا می شود.

وی افزود: گروه‌های جهادی سیستان و بلوچستان خدمات فراوانی را در دورترین نقاط استان ارائه می کنند به عنوان مثال از هفته بسیج سال گذشته تاکنون ۳۳۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در سطح استان افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: در حال حاضر ۴۱۹ گروه جهادی در سطح استان وجود دارد که با توجه به ضرورت کار تشکیلاتی و ساماندهی شده توسط این گروه‌های جهادی، قرارگاه «امام رضا(ع)» در استان راه‌اندازی شده است.

همچنین در ادامه این مراسم سردار حسین معروفی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت فرا رسیدن ایام دهه آخر ماه صفر اظهار داشت: اینکه اعضای گروه های جهادی مورد عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب هستند بهترین پاداش برای آنها است زیرا این موضوع عاقبت بخیری دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

وی افزود: اردوهای راهیان نور، اردوهای جهادی و حلقه‌های شجره طیبه صالحین بسیج سه اقدام فرهنگی در کشور است که مورد تایید ویژه رهبر معظم انقلاب است