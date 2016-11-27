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۷ آذر ۱۳۹۵، ۷:۵۱

در عزای فیدل کاسترو؛

۸ روز عزای عمومی در «الجزایر» اعلام شد

۸ روز عزای عمومی در «الجزایر» اعلام شد

«عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر به دنبال درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا، هشت روز عزای عمومی در کشورش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، به دنبال درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا، در کشور الجزایر، هشت روز عزای عمومی اعلام شد.

بر اساس این گزارش، «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پیامی ضمن تسلیت به مقامات کوبا به دنبال مرگ کاسترو، هشت روز عزای عمومی در کشورش اعلام کرد.

در پیام تسلیت بوتفلیقه آمده است: یک دوست خوب و همراه ۵۰ ساله خود را از دست دادم. از دست دادن کاسترو، خسارت بزرگی برای ملت الجزایر محسوب می شود. وی افزود: ملت الجزایر روابط بسیار خوبی با کاستروی فقید داشت.

گفتنی است، «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا روز گذشته در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

کد مطلب 3834946

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