  1. استانها
  2. کردستان
۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۶

به همت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان؛

دومین جلسه آموزشی اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کردستان برگزار شد

دومین جلسه آموزشی اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کردستان برگزار شد

سنندج – به همت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دومین جلسه آموزشی اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای این استان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دومین جلسه آموزشی اعتبار بخشی ملی بیمارستانها، مراکز آموزشی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اشاره به اجرای طرح اعتبار بخشی نسل سوم، گفت: این برنامه اعتبار بخشی از بیمارستان های ۳۲ تخت شروع شده است که طبق دستور وزارت بهداشت لازم است کلیه مستندات اعتبار بخشی نسل سوم در سامانه اعلام شده توسط وزارت متبوع بارگذاری شود.

هومن قصری افزود: این جلسه جهت هم اندیشی و آموزش کارکنان بیمارستان ها با هدف آشنایی آنان با مستندات اعتبار بخشی و رفع اشکالات و ابهامات موجود در این رابطه برگزار شده است و انتظار می رود که همه شرکت کنندگان از مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی بهره برداری لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی، یادآور شد: کلیات اعتبار بخشی، خط مشی ها، دستور العمل ها و روش های اجرایی، فرآیندها، شاخص ها و سنجه های مربوط به ایمنی بیمار از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه است.

در پایان جلسه حاضرین به پرسش و پاسخ در خصوص مفاهیم پایه اعتبار بخشی و چگونگی رفع اشکالات موجود پرداختند و اساتید مربوطه نیز توضیحات لازم را به آنها ارائه کردند.

در این نشست رؤسا، مدیران، مترونها و مسئولان اعتبار بخشی کلیه بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان کردستان حضور داشتند.

کد مطلب 3834952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها