اشتغال یکی از مهم ترین مشکلات شهرستان ماهنشان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی خاتمی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران شهرستان ماهنشان افزود:متاسفانه در شهرستان ماهنشان محرومیت مزمن وجوددارد که باید بامدیریت درست این محرومیت حل شود.

وی اظهار کرد: باید فعالیت در کارهای زیربنایی و زیر ساختی در شهرستان ماهنشان مورد اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی به مشکل آب در این شهرستان اشاره کرد و گفت: باید مسوولان برای حل مشکل آب این منطقه برنامه ریزی کنند.

خاتمی تاکید کرد: مسائل مربوط به راه های مواصلاتی و ارتباطی شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به وجود منطقه حفاظت شده انگوران در شهرستان ماهنشان، افزود: مساحت عمده‌ای از شهرستان ماهنشان در منطقه حفاظت شده قرار دارد و این امر موجب شده که برخی از روستاها از حملات حیات وحش در امان نباشند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ظرفیت آبزی پروری در ماهنشان از چند سال گذشته ایجاد و عده‌ای در آنجا مشغول شده‌اند و یک درصد از قزل‌آلای کشور در آنجا تولید می‌‎شود و این فعالیت هم در اشتغالزایی و هم در تامین خوراک مردم موثر است و در این راستا برای این افراد محدودیت‌هایی ایجاد شده که باید این موضوع رفع شود.

خاتمی به موضوع اشتغال جوانان شهرستان ماهنشان اشاره کردو گفت: اشتغال یکی از مشکلات این شهرستان است و جوانان جویای کار زیادی در این شهرستان وجود دارد و با نگاه به طرح آمایش سرزمینی و تشویق کارآفرینان و با استفاده از طرح های نخبگان در راستای توسعه شهرستان گام برداریم.

خاتمی تصریح کرد: شهرستان ماهنشان قطب کشاورزی است به همین جهت ابتدا باید در زمینه نوسازی کشاورزی و دامپروری، راه اندازی دامپروری صنعتی و صنایع وابسته به آن برنامه ریزی کرد.

وی افزود: افرادی که در شهرستان ماهنشان مسئولیت جدید قبول می کنند باید بدانند که شهرستان ماهنشان نیازمند اجرای طرح های زیرساختی و کار و فعالیت زیاد است و باید مشکلات موجود در این شهرستان را رفع کنند.

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود گفت: بخش آموزش و پرورش در شهرستان ماهنشان نیازمند تقویت است چون این شهرستان از نظر شاخص های حوزه آموزش و پرورش کارنامه خوبی ندارد.