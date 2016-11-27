شهدا متعلق به تمامی ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انزاری شنبه‌شب در مراسم شب وداع با شهداء در مصلای نماز جمعه شهر عسلویه ضمن تجلیل از مقام شامخ و بزرگ شهدا دفاع مقدس به ویژه شهدای گمنام اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز شهرستان عسلویه به عطر این شهیدان معطر شده است.

وی اضافه کرد: این شهیدان سرمایه عزیز خود که همانا جانشان بود فدای انقلاب و کشور کردند و ما باید همیشه به شهداء ادای احترام کنیم و یاد و نام شان را گرامی داشته و رهرو راه آنها باشیم.

امام جمعه اهل سنت نخل تقی با اشاره به پیام خون شهدا گفت: شهدا برای ما پیام‌هایی دارند؛ یکی از مهمترین پیام شهدا این است که باید از نفوذ دشمن در بین خود جلوگیری کنیم نفوذی‌ها در وادی شیطان هستند و امنیت و یکپارچگی کشور ما را نشانه رفته‌اند.

انزاری با تاکید بر وحدت شیعه و سنی بیان کرد: شهدا متعلق به ملت ایران اعم از شیعه و سنی است و یکی از مهمترین پیام شهدا حفظ وحدت و برادری است.

وی افزود: امروز ما در سایه رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای باید هوشیار و بیدار با تکیه بر مشترکات دینی وحدت امنیت و یکپارچگی کشورمان را حفظ کنیم.