۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های روستایی قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در جلسه ستاد راهبردی توسعه روستاهای استان که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: برای تحقق ۲۰ هزار شغل در سال جاری نباید از ظرفیت روستاها غفلت کرد.

همتی گفت: با توجه به اهمیت فعالیتهای مرتبط با روستاها جلسات کارگروه روستایی باید هر هفته به طور مستمر با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه روستاها تشکیل شود.

وی افزود: باید مشکلات مربوط به شهرها و مناطق در دستور کار مسئولان قرار گیرد و با ارائه گزارش های مدون نسبت به حل آنها برنامه ریزی شود.

استاندار تصریح کرد: تدوین سند راهبردی توسعه روستاهای استان قزوین باید بتواند نتیجه بخش باشد و یک کار تشریفاتی محسوب نشود و اگر این سند اجرا شده و نتیجه بخش باشد اهمیت دارد.

وی بیان کرد: در سفر هیئت دولت به استان قزوین تسهیلات خوبی در بخش راه، آب و مسکن، طرح هادی اختصاص یافت که باید بتوانیم از این امکانات برای

توسعه روستاها بخوبی استفاده کنیم.

استاندار با اشاره به فعالیت‌های صندوق بیمه روستایی در استان قزوین گفت: در حال حاضر جمعیت روستایی استان حدود ۱۰۰ هزار خانوار است که ۲۷ هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار دارند.

وی اضافه کرد: این میزان شاید جوابگوی نیازها نباشد و کافی نیست زیرا بیمه روستایی فرصتی برای ارائه خدمات درمانی به کسانی است که در مناطق محروم زندگی می کنند و نیازمند توجه بیشتری هستند.

افزایش پوشش بیمه ای در استان قزوین به ۵۰ هزار نفر

استاندار یادآورشد: در حال حاضر در حوزه بیمه روستایی استان قزوین در رتبه ۱۵ کشور است که با توجه به ظرفیت‌های موجود می توانیم این جایگاه را ارتقاء بخشیده و موقعیت بهتری برای استان کسب کنیم.

وی بیان کرد: با اطلاع رسانی و تبلیغ مناسب باید موضوع بیمه در میان روستاییان نهادینه شود تا بتوانیم افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم زیرا بیمه روستایی

اهمیت زیادی دارد و اگر حادثه‌ای برای سرپرست خانوار روستایی که تحت پوشش بیمه قرار دارد، رخ دهد آن خانواده تحت پوشش بیمه قرار گرفته و مستمری دریافت می‌کند.

همتی اضافه کرد: سرپرستان خانوارهای روستایی که تحت پوشش بیمه روستائیان وعشایرقرار گرفته باشند پس از ۶۵ سالگی بازنشسته شده و از مزایای بیمه بازنشستگی صندوق هم بهره‌مند می‌شوند.

وی عنوان کرد: هر استانی که تعداد خانوارهای روستایی بیشتری را بیمه کند می تواند از تسهیلات دولتی بیشتری بهره‌مند ‌شود که این کار نیازمند برنامه ‌ریزی و تبلیغ

بیشتری است.

استاندار تصریح کرد:طرح‌های اشتغال روستایی هم فرصت مناسبی برای افزایش آمار اشتغال استان قزوین است که اداره‌ کل امورروستاهای استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهد.

توزیع امکانات روستایی عادلانه باشد

همتی اظهارداشت: توزیع امکانات در روستاهای استان قزوین باید عادلانه باشد وبرنامه‌ریزی در این بخش به گونه‌ای باشد که هر یک از روستاها حداقل از یک خدمت بهره‌مند شده و مردم برای دریافت خدمات بیشتر امیدوار شوند.

استاندار در خصوص بیمه روستائیان گفت:کمیته امداد امام و بهزیستی باید مددجویان تحت پوشش خود را توجیه کنند تا این افراد تحت پوشش بیمه روستائیان قرار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

همتی اضافه کرد: امیدوارم با برنامه‌ریزی و تبلیغ مناسب تعداد خانوارهای تحت پوشش بیمه روستائیان در سال جاری از ۲۷ هزار خانوار به ۵۰ هزار خانوار افزایش یابد و سال آینده هم بتوانیم تعداد ۷۳ هزار خانوار روستایی استان قزوین را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

وی گفت: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برای تبلیغ در زمینه مزایای بیمه روستائیان می‌توانند نقش مهمی داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی تمام ظرفیت خود را برای تحقق این مهم به کار گیرند.

۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در روستاهای استان

همتی در ادامه به تفاهم نامه معاونت روستایی معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد علوی و بانک سینا برای اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به طرح های اقتصادی روستاها اشاره کرد و گفت: با تلاش مدیران دستگاه های اجرایی باید سهمیه استان و تسهیلات ابلاغی مربوط به این تفاهم نامه را جذب کنیم.

وی اضافه کرد: با امضاء این تفاهم نامه در مرحله اول حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد هشت درصدی به طرح های روستایی استان قزوین اختصاص می یابد.

همتی گفت: با جذب این تسهیلات میتوان امیدوار بود جوانان تحصیل کرده روستایی بتوانند با اجرای طرح های اقتصادی زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد برای خود و

اهالی روستایی را محقق کنند.

استاندار تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی رسیدگی به مسائل و مشکلات روستاها را دراولویت کاری خود قرار دهند و بجای پشت میز نشینی در متن کارها حضور داشته باشند و از نزدیک در جریان امور قرار گیرند.