خطر مرگ از بیخ گوش یک استقلالی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته علی سامره مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال و سرمربی تیم کیان زاگرس که در دسته سوم حضور دارد دچار سانحه رانندگی شد که خوشبختانه در این حادثه خطر بزرگی از بیخ گوش مهاجم سابق استقلال گذشت. سامره به همراه سایر اعضای تیمش و البته در اتومبیلی جداگانه حضور داشت که چنین اتفاقی برای وی رخ داد.

در این سانحه، سامره از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شدید شد که بلافاصله بعد از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که حال عمومی علی سامره خوب است و خوشبختانه خطری وی را تهدید نمی کند.