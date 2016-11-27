سازمان ملل انفجار عراق را محکوم کند/شورای امنیت وارد عمل شود

غلامحسین دهقانی کاردار موقت کشورمان در سازمان ملل متحد روز شنبه ۶ آذر با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت، توجه وی را به حمله تروریستی روز پنج شنبه گذشته در عراق که به شهادت بیش از ۱۵۰ نفر از جمله شمار زیادی از هموطنانمان منجر شد، جلب نمود.

در این نامه آمده است: این حمله اولین مورد از این نوع نبوده و در گذشته نیز شماری از زائران ایرانی در اثر حملات ددمنشانه تروریستها جان خود را از دست داده اند.

سفیر کشورمان با اشاره به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است، تاکید کرده: دولت و مردم ایران آنچه را که در توان دارند برای نابودی داعش و وابستگان آن و سایر گروه های تروریستی مصروف کرده و خواهند کرد. این حادثه دهشتناک تروریستی و اقدامات مشابهی که جان هزاران نفر انسان بی گناه را در سوریه و عراق و دیگر نقاط جهان می گیرد، یادآور مسئولیت ما در اقدام موثر برای از بین بردن این گروه ها می باشد. این جنایات همچنین هشداری است به کسانی که تفکر تکفیری را گسترش داده و به شیوه های مختلف به سازمانهای تروریستی کمک می کنند تا دست از حمایت از این جانیان بردارند و در مبارزه با تروریسم و افراطی گری خشن به جامعه بین المللی بپیوندند.

دهقانی در این نامه انتظار کشورمان مبنی بر محکوم کردن این حمله تروریستی از سوی ملل متحد به قویترین وجه ممکن را یادآور شده و بویژه از شورای امنیت این سازمان خواسته است تا به وظیفه خود در دست زدن به اقدامات قاطع در مقابله با مصیبت تروریسم عمل نماید.