فصل اول کاوش در تپه ارگ نادری شیروان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خرساان شمالی، محمد سویدانلویی گفت: پیرو عقد تفاهم نامه پژوهشی فیمابین پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور و دانشگاه نانجینگ یک تیم متشکل از باستان شناسان ایرانی و چینی در تپه ارگ نادری شیروان شروع به کاوش کردند. گروه کاوش متشکل از سیزده متخصص در رشته‌های باستان شناسی، زمین شناسی، ژنومورفولوژی، مرمت، معماری و نقشه برداری است که از ٢٧ آبان ماه به مدت یکماه برنامه پژوهش میدانی را انجام خواهند داد.

وی افزود: در این برنامه یک ترانشه طولی در منطقه‌ی مسطح پای دامنه جنوبی تپه باز شده و امید می‌رود بتوان در آن به قدیمی‌ترین لایه‌های استقراری تپه ارگ نادری دست یافت. همچنین برش ایجاد شده در اثر خاکبرداری های جدید در دامنه جنوبی تپه پاکسازی می‌شود تا وضع لایه‌های باستان شناسی در این برش مورد بررسی قرار گیرد.

سویدانلویی گفت: همزمان با برنامه کاوش در ترانشه و پاکسازی برش ضلع جنوبی، بررسی جامع و مستندسازی کامل تپه و بقایای باروی اطراف در حال انجام است.

وی تصریح کرد: همچنین با بهره گیری از روش مته زنی و مغزه گیری از رسوبات انباشتی، محدوده‌ی عرصه و میزان گسترش لایه‌های باستانی در اطراف تپه شناسایی می‌شود.

به گفته سویدانلویی در این روش با بهره گیری از مته‌های چینی، حفره‌های کوچکی به قطر ۵ سانتی متر در اطراف تپه حفر می‌شود که با بررسی وضع نهشت گذاری می‌توان نوع نهشته ها و میزان گستردگی آن‌ها را در کم‌ترین زمان و با حداقل هزینه و تخریب مشخص و علاوه برآن در نقاطی که باروی اطراف تپه در جریان گسترش شهری و سایر فعالیت‌های انسانی تخریب شده و اثری از آن‌ها در سطح دیده نمی‌شود، می‌توان با روش مته زنی محل دقیق بارو و وضع پی و بستر برج و بارو را برای برنامه‌های مرمتی بعدی مشخص نمود.

سیدانلویی افزود: مستندسازی و نقشه برداری ارگ نادری با روش RTK) Real Time Kinematic) که یک سیستم راهبری ماهواره‌ای با دقت بالاست انجام می‌شود. مستندسازی وضع موجود اثر در تهیه طرح مرمت و ساماندهی ارگ نادری شیروان سودمند خواهد بود. امید می‌رود با ادامه کاوش‌های باستان شناسی در تپه ارگ نادری و مرمت همزمان برج و باروی اطراف تپه، بتوان مقدمات ایجاد یک سایت موزه فضای باز را در این محل فراهم کرد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی، ارگ نادری یکی از بزرگ‌ترین استقرارهای باستانی در رود اترک است که از حدود هزاره پنجم پیش از میلاد تا دوره اسلامی زندگی در آن جریان داشته است. طی دوره قاجار، حکمرانان محلی شیروان بر فراز این تپه باستانی قلعه‌ای ایجاد نموده و در گردا گرد آن بارویی ایجاد کرده بودند که منطقه مسکونی را محصور کرده بود.

وی افزود: تصاویری از برج و باروی دوره قاجار در تپه نادری موجود است که توسط عکاس ناصرالدین شاه ضبط شده و جزییاتی از معماری قلعه و باروها در مطلع الشمس توسط اعتماد السلطنه ثبت شده که این مدارک در تهیه طرح مرمت و ساماندهی ارگ نادری بسیار سودمند هستند.

سویدانلویی از جمله اهداف اصلی این برنامه میدانی را علاوه بر مرمت و ساماندهی تپه ارگ نادری و بقایای برج و باروهای پیرامونی، دستیابی به اطلاعاتی از قدیمی‌ترین دوره استقرار در دره رود اترک در شمال خراسان و بررسی تبادلات فرهنگی ایران با منطقه خاور دور، به ویژه چین عنوان کرد و گفت: مطالعات پیشین نشان داده است فلات ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز سکونتی بشر و در نقش یک مولد فرهنگی، محل شکل گیری و تحول تکنولوژی‌های مختلف سفالگری و فلزگری بوده و همچنین بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری نخستین بار در ایران اهلی شده و سپس به مناطق دیگر از جمله چین منتقل شده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه به وجود شبکه ارتباطی معروف به راه ابریشم که تمدن‌های شرقی را به غرب متصل می‌کرد، برخی از عناصر فرهنکی چین نیز از طریق آسیای میانه به ایران و سپس مناطق غربی‌تر منتقل شده است.