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۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۴۷

به دنبال درگذشت فیدل کاسترو؛

«فؤاد معصوم» برای همتای کوبایی خود پیام تسلیت ارسال کرد

«فؤاد معصوم» برای همتای کوبایی خود پیام تسلیت ارسال کرد

رئیس جمهوری عراق به دنبال درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا، برای «رائول کاسترو» همتای کوبایی خود پیام تسلیت ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق در پیامی مرگ فیدل کاسترو را به مقامات کوبا تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، معصوم پیام تسلیت خود به دنبال مرگ فیدل کاسترو را خطاب به رائول کاسترو همتای کوبایی خود ارسال کرد.

در پیام تسلیت فؤاد معصوم خطاب به رئیس جمهوری کوبا آمده است: دردمندانه از خبر درگذشت رهبر انقلابی کوبا و برادر بزرگ شما اطلاع یافتم.

رئیس جمهوری عراق در پیام خود تأکید کرد: فیدل کاسترو در طول زندگی طولانی خود همواره به وطن و مردم خود خدمت کرد. وی همواره برای تحقق آزادی و عدالت در سراسر جهان تلاش کرد.

گفتنی است، «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا روز گذشته در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

کد مطلب 3834967

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