به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران شهرستان ماهنشان، به هفته بسیج اشاره کرد و افزود: بسیج در هشت سال جنگ تحمیلی نقش خوبی را به خوبی ایفا کرده است.

وی اظهار کرد: بسیج درخت تنومندی است که طی ۳۷ سالی که از عمر انقلاب می گذرد چرا که در عمق روح و جسم جامعه ریشه کرده است و هیچ نسیمی نمی تواند آن را به لرزه درآورد.

استاندار زنجان به وضعیت واردات و صادرات استان زنجان اشاره کردو گفت: تجارت به معنای آوردن قطعات و لوازم و نرم افزارهای به روز جهان برای تولید است و این شرایط ایجاد شده در اقتصاد سبب شد که مقام معظم رهبری منشور اقتصاد مقاومتی را در دستور کار کشور قرار دهند.

امیری تاکید کرد: ما باید بتوانیم با این منشور اقتصاد خود را مقاومتی کنیم و برای این کار همه ارگانها باید با یکدیگر همکاری کنند .

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان زنجان بیشترین میزان واردات استان در بخش کالاها و مواد اولیه است، تصریح کرد: برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بهتر است گفتمان سازی کنیم و عدالت محوری را که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد را عملیاتی کنیم.

درویش امیری با بیان اینکه باید اقتصادی بومی و مقاوم داشته باشیم تا بی نیاز از اجانب و بیگانگان در این حوزه باشیم، گفت: در تلاش هستیم تا زمینه حضور هر چه بیشتر کالاهای تولیدی استان را در بازارهای داخلی و بازارهای بین المللی ایجاد شود.

استاندار زنجان بر گفتمان فرهنگی اجتماعی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: ائمه جمعه و جماعات در چارچوب معرفی اقتصاد مقاومتی، گفتمان اجتماعی و عمومی را رواج دهند.

درویش امیری با بیان اینکه یکی ازعلائم مهم اقتصاد مقاومتی استفاده از اجناس و تولیدات داخلی است، یادآورشد: در چارچوب تعریف شده اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم، گفتمان سازی کرده و به همه جامعه در سطوح مختلف پیامد بزرگ اقتصاد مقاومتی برای آینده کشور بیان شود.

استاندار زنجان گفت: دومین چارچوب تعریف شده برای این اقتصاد حکمفرمایی عدالت محوری برای آن است و در اقتصاد مقاومتی همه ظرفیت های مهم شهرستان ماهنشان، تبدیل به سرمایه شده و به کمبودها و کاستی هایی که مردم این شهرستان را رنج می دهد باید هم پای شهرهای برخوردار مناطق و شهرستان ها توجه شود.

امیری با اشاره به ایام اربعین و ۲۸ صفر، افزود: حضرت امام حسین(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) سه مدل بصیرت را برای امت اسلامی به ارمغان آوردند و امام حسن(ع) بصیرت را در مسیر صلح و امام رضا(ع)با بصیرت و پذیرفتن ولیعهدی کسی که قاتل شان شد و این سه امام بزرگوار سه الگو برای امت بزرگ اسلامی هستند.

استاندار زنجان یاد آورشد: شیعیان با استفاده از این بصیرت ها می آموزند که چگونه رفتار کنند و در مواجه با حوادث گوناگون چگونه تصمیم بگیرند و عمل کنند.

درویش امیری به مراسم پیاده روی اربعین حسینی، اشاره کردو افزود: مراسم اربعین حسینی نشان از اجتماع بزرگ شیعیان است که بیش از ۲.۵ میلیون نفر از این شیعیان را ایرانیان تشکیل داده اند.

وی ابراز کرد: مردم به خوبی می دانند که وضعیت اقتصاد به دلیل تحریم های ظالمانه است که بیش از ۱۰ سال است که به طور جدی به اقتصاد آسیب وارد می کند و نیز درآمدهای بلوکه شده ایران این مساله را تشدید می کنند و سبب شده که تجارت خارجی و مبادلات با سایر کشورها به سختی انجام شود.