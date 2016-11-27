ضوابط بهداشتی- قرنطینه ای درمرغداری های آبیک تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شنبه شب با حضور مدیران و مسئولین فنی واحد های مرغداری شهرستان آبیک در محل اداره دامپزشکی شهرستان بر گزار شد.

مرتضی یعقوبی در این جلسه درخصوص وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد بر اهمیت اجرای اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در داخل و خارج از واحدهای مرغداری شامل محوطه ها و جاده های منتهی به واحد تاکید کرد.

وی در ادامه گزارشی از وضعیت بیماریهای تنفسی طیور در منطقه و اقدامات انجام پذیرفته توسط اداره دامپزشکی در پیشگیری و کنترل بیماری شامل مراقبتهای فعال و غیر فعال در واحدهای روستایی و صنعتی و مکاتبات صورت پذیرفته است ارائه کرد.

یعقوبی تصریح کرد: طرح ضدعفونی منطقه ای در واحدها که شامل تعیین کارواش و کنترل جدی حمل و نقل خودروها با استفاده از این کارواشها و تعبیه یک انبار تخم مرغ در خارج از واحد و عدم استفاده از خودروهای ارسالی از سوی واسطه ها و کنترل حمل تخم مرغ های شکسته با استفاده از وانت بارهای اجاره ای در واحد و تامین کارتن و شانه های تخم مرغ مورد نیازبرای تامین نیاز به مدت ۲ ماه و عدم حمل کود اقدام شود.

رئیس اداره دامپزشکی آبیک در پایان اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته و پایش و مراقبت فعال اداره دامپزشکی، این شهرستان در حال حاضر عاری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است و لیکن با توجه به گزارش مواردی از بروز بیماری در منطقه، لزوم آماده باش برای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حائز اهمیت است.