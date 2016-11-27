به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه یزد، براساس مطالعه و بررسی شیوه آشنایی زوجهای دانشجویی که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ازدواج کردهاند، مشخص شد ۹۳ درصد از زوجهای دانشجوی دانشگاه یزد همکلاسی و هم دانشگاهی خود ازدواج نکردهاند.
از مسائل پر دغدغه و جذاب برای پسر و دختر جوان دانشجو که در راستای آن کارگاه، سخنرانی، مشاورهها، مباحث فراوان از طرف متولیان فرهنگی، تشکیلاتی، استادان ارائه میشود، ازدواج است و شیوه آشنایی زوجها از مسائل پربحث و چالش برانگیز در این موضوع بشمار می رود.
برخی معتقدند حضور مشترک دختران و پسران دانشجو در سر کلاس درس باعث آشنایی و شناخت و در نهایت منجر به ازدواج آنها با یکدیگر میشود در همین راستا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد بر آن شد تا به مطالعه و بررسی شیوه آشنایی زوجهای دانشجویی که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ازدواج کرده و در برنامههای ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی ثبت نام کردهاند، بپردازد.
نتایج به دست آمده گویای آن است که چهار و شش دهم درصد از زوجهای دانشجو با همکلاسی خود و دو و چهار دهم درصد با هم دانشگاهی خود ازدواج کردهاند و ۹۳درصد از زوجهای دانشجو همسر خود را از طریق معرفی از طرف خانواده و فامیل و غیره انتخاب کردهاند.
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