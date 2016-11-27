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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

براساس یک تحقیق مشخص شد؛

۹۳ درصد زوج‌های دانشجوی دانشگاه یزد همکلاسی نبوده‌اند

۹۳ درصد زوج‌های دانشجوی دانشگاه یزد همکلاسی نبوده‌اند

در بررسی‌های اخیر مشخص شد ۹۳ درصد زوج‌های دانشجو دانشگاه یزد، همکلاسی نبوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه یزد، براساس مطالعه و بررسی شیوه آشنایی زوج‌های دانشجویی که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ازدواج کرده‌اند، مشخص شد ۹۳ درصد از زوج‌های دانشجوی دانشگاه یزد همکلاسی و هم دانشگاهی خود ازدواج نکرده‌اند.

از مسائل پر دغدغه و جذاب برای پسر و دختر جوان دانشجو که در راستای آن کارگاه، سخنرانی، مشاوره‌ها، مباحث فراوان از طرف متولیان فرهنگی، تشکیلاتی، استادان ارائه می‌شود، ازدواج است و شیوه آشنایی زوج‌ها از مسائل پربحث و چالش برانگیز در این موضوع بشمار می رود.

برخی معتقدند حضور مشترک دختران و پسران دانشجو در سر کلاس درس باعث آشنایی و شناخت و در نهایت منجر به ازدواج آنها با یکدیگر می‌شود در همین راستا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد بر آن شد تا به مطالعه و بررسی شیوه آشنایی زوج‌های دانشجویی که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ازدواج کرده و در برنامه‌های ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی ثبت نام کرده‌اند، بپردازد.

نتایج به دست آمده گویای آن است که چهار و شش دهم درصد از زوج‌های دانشجو با همکلاسی خود و دو و چهار دهم درصد با هم دانشگاهی خود ازدواج کرده‌اند و ۹۳درصد از زوج‌های دانشجو همسر خود را از طریق معرفی از طرف خانواده و فامیل و غیره انتخاب کرده‌اند.

کد مطلب 3834984

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