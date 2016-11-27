جسد ۳ سرنشین سقوط بالگرد در دریای خزر کشف شد

خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون جسد سه سرنشین بالگردی که صبح امروز در دریای خزر سقوط کرده، پیدا شده است، گفت: تلاش برای جستجوی دیگر سرنشینان ادامه دارد.

مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز گفت: با دریافت خبری مبنی بر سقوط یک فروند بالگرد در منطقه امیر آباد ، سه تیم امدادی از جمعیت هلال احمر ، شامل یک تیم غواصی ، یک تیم عملیاتی با آمبولانس از شهرستان بهشهر و یک فروند بالگرد امدادی جمعت هلال احمر به سرپرستی معاون امداد و نجات هلال احمر استان به منطقه امیر آباد اعزام شدند.

وی گفت: بالگرد سقوط کرده متعلق به جمعیت هلال احمر نبوده است.

صبح امروز پس از اعلام اینکه یک مصدوم در سکوی نفتی نفت خزر در بهشهر وجود دارد یک فروند هلی کوپتر برای نجات این مصدوم به سکو اعزام شد که در همان دقایق اولیه در دریا سقوط کرد.