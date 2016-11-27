تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری بجنورد به قرارداد سازمانی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون نظارت، پیگیری و حقوقی شورای شهر بجنورد، شنبه‌شب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به نامه شهرداری به شورای شهر مبنی بر تَرک تشریفات نیروهای شرکت تمیز گل، اظهار کرد: با تصویب این امر، ماهیانه ۱۳۰ میلیون تومان صرفه‌جویی برای شهرداری انجام می‌شود.

رضا فیروزه افزود: علاوه بر آن تعداد ۳۴۷ نیرویی که از طریق شرکت واسطه در سازمان‌های اتوبوس‌رانی، فضای سبز و آرامستان فعالیت می‌کنند، با تبدیل وضعیت به یک امنیت شغلی و آرامش خاطر خواهند رسید.

وی با تأکید بر اینکه در سال یک و نیم میلیارد تومان به نفع شهرداری صرفه‌جویی خواهد شد، عنوان کرد: سازمان وابسته به شهرداری مستقیماً با این نیروها قرارداد منعقد می‌کند.

عضو دیگر شورای شهر بجنورد ضمن اعلام مخالفت خود از این طرح، اظهار کرد: برای به‌کارگیری نیرو نباید این‌گونه عمل کرد، بلکه باید بر اساس قانون و هر فردی که صلاحیت دارد، بکار گرفته و قرارداد بسته شود.

اعظم السادات افشین فر تصریح کرد: افرادی بدون ضابطه به شهرداری وارد شدند که نظارتی انجام نگرفته و اکنون نمی‌شود با تبدیل وضعیت تمام این افراد موافقت کرد.

وی گفت: ضوابط حاکم بر استخدام نیرو در شهرداری بجنورد به‌طور کامل وجود ندارد و این ضوابط اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد سازمانی بارأی اکثریت اعضای شورای شهر بجنورد، تصویب شد.

بر اساس این گزارش، جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد در حالی در یک‌شب سرد پاییزی برگزار شد که کارگران فضای سبز شهرداری ساعت‌ها در محوطه این شورا در انتظار پاسخی از سوی اعضای شورا در خصوص عدم پرداخت معوقات حقوق و عیدی خود بودند.

رئیس شورای شهر بجنورد در واکنش به این موضوع گفت: به شهرداری گفته‌شده است تا این مسئله را در اولویت قرار دهد اما درواقع، پول در دست شورا نیست و ما این افراد را به شورا دعوت نکرده‌ایم که اکنون بخواهیم پاسخی به آن‌ها بدهیم تا در سرمای هوا منتظر نمانند.

حسین پیلتن اظهار کرد: شورای شهر بودجه را تصویب کرده است و شهرداری موظف به اجرای آن است، بنابراین شورا متولی این امر نیست و نباید این عادت نادرست ایجاد شود تا با تجمع در شورا فکر کنند مشکلاتشان حل می‌شود.

وی بیان داشت: تمام حقوق این کارگران در زمان شهردار کنونی پرداخت‌شده و این معوقات مربوط به تصدی شهردار قبل است که مقررشده در صورت تأمین بودجه، پرداخت شود.