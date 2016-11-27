داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای معدن کاران استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: این دوره های آموزشی با عنوان «کارور GPS» در راستای اجرای تفاهم نامه با ایمیدرو و در جهت افزایش توان مهارتی معدن کاران برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان توسعه ی نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (imidro) با سازمان آموزش فنی و حرفه ای این دوره های آموزشی برای معدنکاران در کشور و به تبع آن در استان برگزار می شود.

ناصری امید از وجود امکانات، تجهیزات و فضای مناسب برای آموزش این دوره در مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولت آباد کرمانشاه خبر داد و گفت: این دوره از جمله دوره های آموزشی در جوار صنعت است که در کارگاه نقشه برداری مرکز فوق آموزش داده می شود.

وی در خصوص طول و کمیت دوره های مذکور نیز گفت: این آموزش های مهارتی در قالب دوره های ۴۵ ساعته برگزار می شود و هیچ محدودیتی برای برگزاری آن از نظر تعداد نفرات علاقه مند به آموزش نداریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دوره های مذکور با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار می شود و همانگونه که ذکر شد، از دوره های در جوار صنعت و برای توانمندی شاغلین در حوزه معدن است.

وی از برگزاری ۳ دوره آموزشی در این زمینه تاکنون خبر داد و گفت: دوره های «بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی محیط کار» در ۲ گروه و دوره آموزشی «رعایت نکات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی در معادن سطحی»، دوره های برگزار شده در این زمینه توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه است.