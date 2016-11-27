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۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برگزاری دوره آموزش مهارتی برای معدن‌کاران کرمانشاهی

برگزاری دوره آموزش مهارتی برای معدن‌کاران کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از برگزاری دوره آموزشی مهارتی «کارورGPS» برای معدن کاران در استان خبر داد.

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای معدن کاران استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: این دوره های آموزشی با عنوان «کارور GPS» در راستای اجرای تفاهم نامه با ایمیدرو و در جهت افزایش توان مهارتی معدن کاران برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی تفاهم نامه سه جانبه  بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان توسعه ی نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (imidro) با سازمان آموزش فنی و حرفه ای این دوره های آموزشی برای معدنکاران در کشور و به تبع آن در استان برگزار می شود.

ناصری امید از وجود امکانات، تجهیزات و فضای مناسب برای آموزش این دوره در مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولت آباد کرمانشاه خبر داد و گفت: این دوره از جمله دوره های آموزشی در جوار صنعت است که در کارگاه نقشه برداری مرکز فوق آموزش داده می شود.

وی در خصوص طول و کمیت دوره های مذکور نیز گفت: این آموزش های مهارتی در قالب دوره های ۴۵ ساعته برگزار می شود و هیچ محدودیتی برای برگزاری آن از نظر تعداد نفرات علاقه مند به آموزش نداریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دوره های مذکور با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار می شود و همانگونه که ذکر شد، از دوره های در جوار صنعت و برای توانمندی شاغلین در حوزه معدن است.

وی از برگزاری ۳ دوره آموزشی در این زمینه تاکنون خبر داد و گفت: دوره های «بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی محیط کار» در ۲ گروه و دوره آموزشی «رعایت نکات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی در معادن سطحی»، دوره های برگزار شده در این زمینه توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه است.

کد مطلب 3834990

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