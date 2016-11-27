برخورداری ۴۰۰ هزار زائر اربعین از خدمات پزشکی در مرز مهران

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با تجربه سالیان گذشته بهترین عملکرد را از نظر رعایت مسائل بهداشتی و درمانی در ایام اربعین حسینی داشتیم هیچگونه اپیدمی خاص بیماری در این ایام مشاهده نشد و تنها به دلیل سرمای هوا در مسیر بازگشت زائران با ابتلای برخی از افراد به سرماخوردگی مواجه شدیم.

وی افزود: یکی از حوزه های کاری این دانشگاه در ایام اربعین رسیدگی به مسائل بهداشتی بود که در این راستا ۲۰۰ نفر از نیروهای سه استان کشور به همراه کارکنان در این بخش در استان ایلام وظیفه نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی را در مسیرهای منتهی به مرز مهران بر عهده داشتند که نسبت به غربالگری و جلوگیری از بروز بیماری های عفونی نیز اقدام کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: ۲۰۰ هزار مورد مععاینه مستقیم از زائران طی این مدت صورت گرفته که تنها در ۳۴ مورد بیماری شناسایی و تشخیص داده شد که با اقدام موثر از سرایت آن به مرکز استان و سایر مناطق جلوگیری شد.

دلپیشه گفت: در بخش درمان نیز ۱۸۰ کادر از سراسر کشور به همراه ۴۵۰ نیروی این دانشگاه بکارگیری شدند که طی ایام اربعین حسینی ۳ هزار بستری کوتاه مدت انجام شده و به ۴۰۰ هزار نفر خدمات دارویی و پزشک عمومی ارائه شد.

وی اضافه کرد: ۱۱ اتوبوس آمبولانس و ۱۳۰ دستگاه آمبولانس کوچک در این مدت مورد استفاده قرار گرفت و با تمهیدات اندیشیده شده مسئولان این وزارتخانه از عملکردهای صورت گرفته رضایت کامل داشتند.