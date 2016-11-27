با این نرم افزار ویدئوهای ۳۶۰ درجه ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نرم افزار چندرسانه ای وی ال سی به علت توانایی خود برای پخش ویدئوها با فرمت های مختلف بر روی ابزار متفاوت بسیار محبوب است و نسخه رومیزی خود را به گونه ای طراحی کرده که می تواند ویدئوهای ۳۶۰ درجه را نمایش دهد.

فعلا تنها نسخه پیش نمایش این برنامه عرضه شده و کاربران رایانه های ویندوز و مک می توانند از آن استفاده کنند. قرار است نسخه نهایی این نرم افزار موسوم به VLC ۳.۰ ظرف یک ماه آینده عرضه شود.

شرکت VideoLan سازنده این نرم افزار با همکاری شرکت Giroptic سازنده دوربین های ۳۶۰ درجه به این فناوری دست یافته است و از این طریق مشاهده عکس ها و ویدئوها به صورت ۳۶۰ درجه ممکن است. همچنین بدین شیوه می توان تصاویر پانوراما را نیز با کیفیت مناسبی تماشا کرد. برای کنترل نقطه دید این تصاویر هم می توان از موشواره و صفحه کلید استفاده کرد.

قرار است در آینده پشتیبانی از این خدمات در نسخه موبایلی نرم افزار وی ال سی نیز انجام شود. همچنین نرم افزار VLC به زودی با هدست های واقعیت مجازی مانند Oculus Rift، Daydream و HTC Vive سازگار می شود.