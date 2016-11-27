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۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۳

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی:

سردی هوا اهدای خون در خراسان جنوبی را کاهش داد

سردی هوا اهدای خون در خراسان جنوبی را کاهش داد

بیرجند- مدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: همزمان با فرا رسیدن روز های سرد پاییزی، میزان مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون کاهش شدیدی یافته است.

محمدرضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: از مردم شریف خراسان جنوبی خواستاریم در روزهای سرد زمستانی به فکر بیماران باشند.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۱۷ هزار و ۴۷ نفر به مراکز خون گیری استان مراجعه کرده اند، گفت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۳ نفر موفق به امر اهدای خون شده اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد دو هزار و ۵۴۸ نفر برای اولین بار موفق به امر اهدای خون شده اند.

عاملی با بیان اینکه طی این مدت هشت هزار و ۶۶۷ اهداکننده مستمر خون داشته ایم، گفت: درصد اهدای مستمر خون در هشت ماهه سال جاری، ۶۰.۱ بوده است.

وی از اهدای هزار و هشت واحد خونی توسط بانوان در هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: همچنین میزان مراجعه و اهدای خون بانوان نسبت  به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

عاملی اظهار کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۳ هزار و ۴۰۵ اهدا کننده آقا در خراسان جنوبی موفق به امر خداپسندانه اهدای خون شده اند.

بنا به گفته مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی میزان اهدای خون در هشت ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 3835003

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