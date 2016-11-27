ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی گازی تولید برق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، سید حسینعلی موسوی در نشستی با مجری طرح ساخت نیروگاه و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با اشاره به راندمان ۵۸ درصدی این نیروگاه اظهار کرد: برای ساخت این نیروگاه با تکنولوژی روز و مصرف حداقل آب و آلایندگی زیست محیطی کم، در حال پیگیری هستیم.

وی بر ضرورت تسریع در اخذ مجوزهای لازم توسط شرکت مجری تاکید کرد و افزود: مطالعه منطقه برای مکان یابی مناسب، تامین آب و زمین مورد نیاز و خط انتقال گاز از موضوع های هستند که باید پیگیری شوند.

موسوی از سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی در اجرای این طرح خبر داد و تاکید کرد: بیش از ۱۳۰ میلیون یورو برای خرید تجهیزات و مابقی نیز برای تامین ایستگاه های گاز، عملیات ساختمانی و آماده سازی هزینه می شود.

فرماندار دهلران با استقبال از اجرای این طرح و اشاره به فواید آن برای طرح های ان جی ال ۳۱۰۰ و پتروشیمی و از طرفی اشتغالزایی مناسب، گفت: آمادگی برای هر گونه همکاری و اقدام مورد نیاز در اجرای طرح و نیازمندی های آن با همکاری دستگاه های اجرایی داریم.