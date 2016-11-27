۶۷ واحد صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشتند

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در سال پایانی فعالیت خود اعتبار مناسبی را برای احیای تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشکل اختصاص داده که تاکنون در استان از این منابع به خوبی بهره برداری نشده است.

وی افزود: تاکنون یک هزار پرونده برای استفاده از این تسهیلات تشکل شده ولی تنها ۴۴ واحد توانسته اند از منابع در نظر گرفته شده استفاده کنند.

معاون استاندار ایلام از عموم دستگاه های ذیربط و بانک های عامل خواست با شتاب بخشی به بررسی پرونده ها آنها را برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.

عسگری گفت: ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال این استان ظرف سه سال گذشته با حمایت های انجام شده به چرخه کار و تولید بازگشتند.

وی از اعضای ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان به ویژه مسئولان استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک های عامل خواست با برگزاری نشست های فوق العاده به کمک مجریان طرح های بلاتکلیف و تعیین وضعیت آنها بپردازند.