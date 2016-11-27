فضای دهستان طسوج دشتی با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام عطرآگین شد

هادی اخلاقی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم تشییع یک شهید گمنام به صورت متمرکز در روستای سرمک با حضور باشکوه مردم برگزار شد.
وی افزود: بعد از اتمام این مراسم برنامههای فرهنگی خوبی در دیگر روستاهای بخش شنبه و طسوج پیش بینی شده است.
اخلاقی با بیان اینکه از امروز صبح دو کبوتر خونین بال گمنام وارد بخش شدهاند، یادآور شد: در فرصت باقیمانده تا زمان خاکسپاری تلاش شده برنامههای خوبی با مشارکت مردم در شهر شنبه و روستاهای همجوار برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در روستاهای سنا، چاهگاه، درویشی، کردلان، باغان نیز مراسم تشییع این شهدای عزیز برگزار خواهد شد.
اخلاقی یادآور شد: امشب نیز مراسم وداع با شهدا در شهر شنبه برگزار خواهد شد و فردا نیز مصادف با رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) مراسم تشییع و خاکسپاری از گلزار شهدای شهر شنبه تا پارک ورودی برگزار خواهد شد.
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