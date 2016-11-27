بحران خشکسالی و تغییر اقلیم ایران را تهدید می کند

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع بحران آب در کشور طی سالهای اخیر جدا از این واقعیت که مناطق زیادی از کشور ما پیش از این دوران هم در اقلیم نیمه خشک و خشک تقسیم بندی می شد و البته تغییر تدریجی اقلیم ایران از معتدل یا نیمه خشک به خشک، ما را با یک چالش بسیار بزرگ روبرو کرده است، افزود: مسئله ای که به واسطه هشدار بسیاری از کارشناسان و دانشمندان این حوزه، تمدن اسلامی - ایرانی ما را با خطر مواحه می کند. به هرحال باید کاری کرد زیرا اوضاع به شدت بحرانی است همانطور که تاریخ شهادت می دهد، علایم اولیه سقوط تمدن بشری در عدم رعایت موازنه و اصول عقلی در استفاده از آب بوده است.

وی ادامه داد: ما مسئولیت خطیری نسبت به نسل های آینده در این کشور بزرگ و پهناور داریم وباید مانع از رسیدن آسیب به آنها شویم. لذا ما فکر می کنیم که یکی از لوازم و ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از اصول و قواعد و ساز و کارهای حقوقی و تدوین نظام مطلوب حقوقی صیانت، بهره‌برداری و مصرف آب است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: از سوی دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تأثیر به سزایی که نظام مناسب حقوقی آب می‌تواند در رابطه با کشاورزی، صنعت و سایر مصارف عمومی آب داشته باشد، ما را بر این داشت که همایش ملی حقوق آب را برگزار کنیم.

امین زاده با اشاره به برگزاری «همایش ملی حقوق آب، فرصت ها و راهکارها»، گفت: این همایش یک نشست صرفا نظری و آکادمیک نیست بلکه اهداف و نتایج مشخصی را دنبال می کند چرا که کنترل مصرف آب در سطح کشور صرفا با سلسله مراتب و اقدامات دولتی امکان پذیر نیست و نیاز به مشارکت مردم دارد. ۵۱ درصد جمعیت مردم جهان در حاشیه سواحل زندگی می کنند در ایران فقط ۱۲ درصد در حاشیه سواحل هستند که نیازمند ارتقا است. یا اینکه چگونه کشاورزان را ملزم به کاشت محصولات کم آب بر بکنیم.

وی افزود: مساله بعدی ما آبهای مرزی و منابع مشترک آبی است و حالا این پرسش حقوقی پیش می آید که مثلا کشورهای همسایه تا چه اندازه حق دست اندازی به آبهای بالادستی خود را دارند و یا می توانند از خروج روان آبها از کشور جلوگیری کنند و یا مثلا رفع آلودگی رودخانه های مرزی با چه کشوری است؟ مسئله مهم دیگر ضرورت دیالوگ بین اقتصاد آب، مهندسی آب و حقوق آب در ایران است.

امین زاده گفت: یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و آن اینکه جنگ های آتی جهان بر سر آب خواهد بود و باید دولت ها ترغیب شوند که مذاکره نمایند. کمبود آب تهدیدی بر علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید. همچنین ما در داخل کشور باید قانون گریزی در حوزه آب را به حداقل برسانیم.

دبیر علمی همایش و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: در این همایش مسایل و مشکلات آب کشور و استفاده از الگوهای مناسب حقوقی مد نظر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش ۱۵ و ۱۶ آذر ۹۵ در محل اجلاس سران در تهران برگزار می شود.