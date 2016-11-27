علما و روحانیون متعهد در برابر رانت خواری سکوت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی صبح یکشنبه به مناسبت هفته بسیج در مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی(ع) در سازمان تبلیغات اسلامی قزوین گفت: با مطالعه زندگی ائمه معصومین(ع) متوجه می شویم اولیاء الهی مصلحت مردم را به منافع شخصی ترجیه می دادند و هر جا خیر و صلاح عمومی بود آن را در اولویت قرار می دادند.

مدیر حوزه علمیه قزوین بیان کرد: اگر معصومین(ع) مصیبت های فراوانی را تحمل می کردند برای نفع عمومی بود و در این راه سختی های زیادی را متحمل می شدند و برای همین دلیل پیامبر سه سال ابلغ خود را مخفی کرد.

وی تصریح کرد: یک عالم وقتی می بیند یک عده ای رانت خواری و ویژه خواری می کنند نمی تواند ساکت بماند و بی تفاوت شود بلکه باید برای منافع عمومی فریاد کند و جلوی ظلم بایستد.

حجت الاسلام عباسی اضافه کرد: امام حسین(ع) با این که از روحیات مردم کوفه خبر داشت اما وقتی به ایشان نامه نوشتند و دعوت کردند به کوفه سفر کند پذیرفت و حجت را بر مردم تمام و به مصلحت عمل کرد.

وی اضافه کرد: حتی در زندگی امام حسن(ع) هم مصلحت عمومی دیده می شود البته موادی را در صلح نامه گنجانده شدتا به نفع مردم باشد.

امام راحل در انقلاب به مصلحت عمومی عمل کرد

عباسی بااشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: امام راحل در انقلاب اسلامی هم بر اساس مصلحت عمومی عمل کرد و سختی تبیعد به ترکیه، کویت، فرانسه را تحمل کرد تا منافع عمومی محقق شود.

مدیرحوزه علمیه قزوین بیان کرد: ویژگی بسیجی این است که وقتی به حضورش نیاز باشد در مسیر منافع عمومی دیگر نفع شخصی را نگاه نمی کند و برای کشور حاضر است جانفشانی کند.



وی تصریح کرد: شرایط کنونی جهان بسیار آشفته و بحرانی است و هنگامی که زمام امور یک کشور به شخصی سپرده می شود که اصول کشور داری را بلد نیست و داعش

در کشورها جنایت می کند باید منتظر اتفاقات غیر منتظره باشیم.

عباسی گفت:ایران اسلامی نباید در این شرایط منفعلانه عمل کند و درحاشیه قرار گیرد بلکه لازم است باهوشیاری و مدبرانه عمل کرده وبا رصد کامل شرایط جهانی رفتاری منطقی داشته باشد.