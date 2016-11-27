۲۵ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعال است

فرزاد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان داری ۲۵ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

وی در ادامه افزود: برنامه ها، فعالیت ها و آموزش های لازم در این مراکز در زمینه های مرتبط به کودکان و نوجوانان داده شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با توجه به استقبال خوبی که کودکان و نوجوانان از کانون ها دارند، باید راهکارهایی برای توسعه این مراکز اندیشیده شود.

رحیمی بیان کرد: در استان سه واحد زبان آموزی در شهرستان شهرکرد و بروجن وجود دارد.

وی تاکید کرد: تا پایان سالجاری یک واحد دیگر زبان آموزی در یکی از شهرستان های استان فعال و راه اندازی خواهد شد.