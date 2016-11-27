ایستادگی بر اصول بارزترین ویژگی آیت الله فاضل بوده است

حجتالاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیتالله فاضل، از وی بهعنوان شخصیتی کمنظیر در حوزههای علمیه یادکرد و گفت: بیشک فقدان این عالم وارسته ثلمه ای سنگین برای حوزههای علمیه خواهد بود.
وی بابیان اینکه آیتالله فضل (ره) داماد گرامی حضرت آیتالله کوهستانی (ره) بودند، افزود: همین رابطه استادشاگردی بر جایگاه این عالم وارسته افزوده بود.
استاد برجسته حوزه علمیه و دانشگاه در مازندران با اشاره به اینکه عمر بابرکت آیتالله فاضل (ره) درراه خدمت به حوزههای علمیه و شاگردان حضرت ولیعصر (عج) سپری شد، خاطرنشان کرد: این عالم وارسته حتی لحظهای از خدمت به حوزه و طلاب فاصله نگرفته بود و همواره در خدمت به طلاب پیشگام بود.
حجتالاسلام شکریان بابیان اینکه همه دغدغه آیتالله فاضل تربیت و پرورش طلابی انقلابی و مستعد بود، تصریح کرد: ایشان همواره دغدغه این را داشت که طلابی از حوزه به جامعه اسلامی تحویل دهند که مدافع حقیقی اسلام و انقلاب باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه آیتالله فاضل (ره) عالمی متقی، انقلابی، ارزشی و ولایی بود، بیان داشت: ایشان شخصیتی خدوم و مدافع حقیقی دین و انقلاب بود و در مسیر دفاع از دین و انقلاب لحظهای درنگ نکرد.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران بابیان اینکه آیتالله فاضل (ره) از مردان نیکسیرت و نیک صورت روزگار ما بود، خاطرنشان کرد: رویکرد ایشان نسبت به انقلاب از گذشته تا به امروز هیچ تغییری نکرد و همواره در دفاع از انقلاب استوار و باصلابت بود.
حجتالاسلام شکریان با تأکید بر اینکه آیتالله فاضل (ره) در دفاع از انقلاب، ولایتفقیه و دستاوردهای نظام باکسی تعارف نداشت، بیان داشت: آیتالله فاضل به معنای واقعی یک عالم ولایی و ارزشی بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بابیان اینکه زندگی پربرکت این عالم و فقیه ارزشی کاملاً زاهدانه و عالمانه بود، خاطرنشان کرد: مسائل دنیوی هیچگاه ایشان را از آن مسیر اصلی که همان خدمت به سربازان امام زمان (عج) و دفاع از دین و انقلاب بود سست نکرد.
شکریان با اشاره به اینکه آیتالله فاضل (ره) علیرغم کسالت و بیماری تا آخرین لحظه کرسی درس در حوزه را رها نکرد و پرورش طلاب همت گمارد، بیان داشت: تربیت شاگردان برجسته که امروز در حوزههای علمیه سراسر کشور حضور دارند از ثمرات زندگی این عالم و فقیه اهلبیت (ع) بود.
حجتالاسلام شکریان بابیان اینکه آیتالله فاضل (ره) نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت فوقالعادهای داشت، خاطرنشان کرد: حساسیت و دغدغه همیشگی ایشان نسبت به مسائل نظیر بدحجابی و بعضی از ارزشهای نظام همواره برجسته و قابللمس بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه دغدغهها و رهنمودهای آیتالله فاضل نسبت به مسائل فرهنگی همواره رهتوشهای برای مدیران فرهنگی استان بود، تصریح کرد: این عالم وارسته در سخنرانیها و نصایح خود همواره نسبت به تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی در جامعه تأکید داشتند.
وی بابیان اینکه مرحوم آیتالله فاضل عالمی فوقالعاده مطلع و بهروز در حوزههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بودند، خاطرنشان کرد: همچنین این شخصیت برجسته دینی نسبت به امور مستمندان، فقرا و مستضعفان بسیار حساس و پیگیر بودند.
حجتالاسلام شکریان با اشاره به اینکه آیتالله فاضل (ره) نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی از بابل بود، افزود: از ویژگیهای مهم ایشان در مجلس شورای اسلامی میتوان به مواضع انقلابی این عالم وارسته چه در مجلس و همچنین دیگر سالهای عمر بابرکتشان اشاره کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان سخنان خود از این عالم وارسته بهعنوان شخصیتی بهحق اندیشمند و متقی یادکرد و گفت: آیتالله فاضل (ره) از احیاء کنندگان مراسم معنوی اعتکاف در دهههای مختلف سال بود
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