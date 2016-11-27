پخش زنده برنامه «چهل و هشتم» از شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، مراسم سوگواری در حرم های مطهر از جمله حرم رضوی برگزار می شود که شبکه افق در نظر دارد این مراسم را به صورت زنده و طی ساعت های مختلف روزهای آتی به روی آنتن ببرد.

این برنامه با عنوان «چهل و هشتم» روز یکشنبه هفتم آذرماه از ساعت ۱۹:۳۰ شامل برنامه استودیویی و گفتگو با کارشناسان و نیز سخنرانی آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی از رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر به صورت زنده پخش خواهد شد.

روز دوشنبه هشتم آذرماه نیز پخش زنده مراسم قرائت زیارت از راه دور نبی مکرم اسلام(ص) از صحن انقلاب و صحن جامع رضوی از ساعت ۱۲:۴۵ در دستور کار قرار دارد.

پخش مستقیم خطبه خوانی از صحن انقلاب حرم امام رضا(ع) از ساعت ۱۸ روز سه شنبه نهم آذرماه بخش بعدی برنامه «چهل و هشتم» خواهد بود و طی ساعت های ۹ تا ۱۱ و ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ چهارشنبه دهم آذرماه همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) نیز سایر مراسم حرم رضوی از صحن های جامع و انقلاب به صورت زنده پخش می شود.

برنامه تلویزیونی «چهل و هشتم» طی ایام رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع)، از صحن انقلاب حرم رضوی با حضور کارشناسان برجسته مذهبی به روی آنتن شبکه افق می رود.

سرشار از جانبازان مدافع حرم و برخی شاعران آیینی کشورمان از دیگر مهمانان این برنامه خواهند بود.

در میان برنامه نیز نماهنگ هایی با موضوع پیاده روی زائران و ... پخش می شود.