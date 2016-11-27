ششمین سوگواره استانی تعزیه دشتستان به پایان اجراهای خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر، در سومین روز از ششمین سوگواره استانی تعزیه دشتستان دو مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) از روستای دهقاید و طفلان مسلم از روستای درودگاه اجرا شد.

محمد حسین زندویان رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان گفت: سومین و آخرین روز اجرای گروه های تعزیه در ششمین سوگواره استانی تعزیه دشتستان با حضور بسیاز زیاد مردم و دوستداران اهل بیت (ع) و اجرای دو مجلس تعزیه توسط گروه های شرکت کننده در سوگواره به پایان رسید.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان افزود: در سومین روز از ششمین سوگواره استانی تعزیه دشتستان دو مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) با معین البکایی محمد زمانی از روستای دهقاید و طفلان مسلم با معین البکایی حسن فخاری از روستای درودگاه اجرا شد که با استقبال بسیار زیاد مردم نیز همراه بود.

زندویان گفت: در پایان روز سوم و پس از اجرای هشت گروه شرکت کننده در سوگواره، هیئت داوران متشکل از حجت‌الاسلام احمد رزمجو، محمد لطفی و شاهین نجفی بعد از جمع بندی نظرات و آرا خود، نفرات برتر در هربخش را معرفی می‌کنند.