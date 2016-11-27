به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر با اعلام این خبر افزود: معاونت ساماندهی امور جوانان طبق قانون، حوزه بالادستی و برنامه ریزی برای جوانان است. یعنی با ساز و کار پیش بینی شده باید مطالبات جوانان از دستگاه ها و نهادهای مرتبط را پیگیری کند. در همین راستا برنامه ای ترتیب داده شده تا یک ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین جوانان و مسئولین برقرار شود.

به گفته وزیر ورزش و جوانان قرار است این برنامه در گام نخست با حضور چهار وزیر دولت در بین فعالان جوان کشور آغاز شود.

سلطانی فر در تشریح جزییات این ملاقات ها گفت: قطعا این طور نخواهد بود که مسئولین سخنرانی کنند و جوانان فقط شنونده باشند. بلکه سعی می شود وزرا شنونده دغدغه های جوانان باشند و به آنها که هر یک نماینده فعالان حوزه های اقتصادی و اجتماعی، کسب و کار، استارت آپ ها، نخبگان علمی و هنرمندان هستند، پاسخگو باشند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر صحبت و دیدار با مردم به عنوان مشی مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، افزود: این دولت از شنیدن انتقادات هیچ ابایی ندارد، چرا که خود را خادم و وام دار مردم می داند و دلیلی ندارد با خط کشی های تصنعی خاصه از مردم به ویژه جوانان دور شود.

طبق گفته سلطانی‌فر، اولین جلسه هم‌اندیشی جوانان با تعدادی از وزاری دولت، در چند ماه آینده در کارگاه های تخصصی جداگانه برگزار می شود. قرار است جزییات این دیدارها از پیش اطلاع رسانی شود.