کشف آب در عمق هزار کیلومتری زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیوساینتیست، محقق شدن تخیلات مطرح شده توسط ژول ورن در زمینه نفوذ به اعماق اقیانوس و پوسته زمین آنقدرها هم مربوط به آینده نیست زیرا گروهی از دانشمندان به سرپرستی استیو جیکوبسن از دانشگاه نورث وسترن آمریکا در الینویز ردپای آب را در عمق یکهزار کیلومتری زمین یافته اند.

جیکوبسن در این خصوص می گوید: این کشف نشان می دهد که منابع عظیمی از آب که فراتر از تصوراتمان است در زمین وجود دارد.

به نوشته نیوساینتیست، آبی که در عمق یکهزار کیلومتری زمین کشف شده در جایی پیدا شده که تاکنون کسی تصور آن را نمی کرده است.

دانشمندان تخمین می زنند عمقی که آب مورد نظر شناسایی شده در حد فاصل یک سوم مانده تا لبه هسته زمین قرار دارد.

اما چگونگی کشف ردپای آب در عمق یکهزار کیلومتری زمین در نوع خود جالب توجه است.

دانشمندان وجود آب در این منطقه را از روی الماسی تأیید کرده اند که به ۹۰ میلیون سال پیش تعلق دارد. این الماس از دل آتشفشانی در نزدیکی رودخانه سائو لوئیز برزیل خارج شده است.

پیشتر دانشمندان موفق به شناسایی آب تا عمق ۶۰۰ کیلومتری زمین شده اند. آنها آب مخلوط با سنگ و صخره را در این عمق کشف کرده بودند. اما حالا رکوردی تازه در این زمینه به ثبت رسیده است.