همایش« لبیک یا رسول الله» در بقاع متبرکه شاخص زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام محمود محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت ۲۸ صفر همایش «لبیک یا رسول الله » در ۱۱ بقعه متبرکه استان زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: همایش« لبیک یا رسول الله » فردا هفتم آذرماه مصادف با ۲۸ صفر ساعت ۱۰ صبح با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و مداحی سید یوسف شبیری در امامزاده سید ابراهیم(ع)برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این همایش در بقاع متبرکه قیدار نبی، شهرستان طارم، ابهر، ماهنشان، ایجرود و خرمدره برگزار می شود.

محمدی تاکید کرد: زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی معروف است و برگزاری مراسم های باشکوه باید در دستور کار دست اندرکاران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان برنامه‌های متمرکزی را برای ایام محرم و صفربا عنوان "بصیرت عاشورایی" در امامزاده‌ها، بقاع متبرکه، مساجد و تکایا برگزار کردو استقبال مردم بسیار عالی بود.

محمدی با بیان اینکه برپایی خیمه معرفت از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در دهه محرم بود، افزود: برگزاری مراسم ختم قرآن و محفل انس با قرآن، مراسم عزاداری سیدالساجدین، اطعام در طول دهه‌های محرم از برنامه های اوقاف در دهه محرم بود و استقبال از این برنامه ها بسیار عالی بود.

معاون فرهنگی اداره کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: باید برنامه های ماه صفر به خوبی اجرا شود چرا که دشمن نگاه خاصی به محافل و مجالس عزای حسینی دارد.