  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

رحماندوست:

توانمندی بچه‌های امروز را در مسیر پیشرفت به کار بگیریم

توانمندی بچه‌های امروز را در مسیر پیشرفت به کار بگیریم

مصطفی رحماندوست در نشست صمیمانه‌ای با اعضای مراکز کانون پرورش فکری استان البرز، بر استفاده صحیح از ابزار، امکانات و توانمندی‌های بچه‌ها در مسیر پیشرفت و موفقیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رحماندوست در این برنامه ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت‌هایش در سرودن شعر و دیگر آثارش به بیان خاطرات خود پرداخت و گفت: ما و بچه‌های دوران ما با وجود این که امکانات و فرصت مطالعه قابل توجهی نداشتیم، اما توانستیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم و جا دارد شما که اکنون این امکانات و تجهیزات مهم مانند: کتاب، کتاب‌خانه و مربی‌های ویژه برای کتاب و کتاب‌خوانی را در اختیار دارید، فاتح قله‌ها باشید.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و فراز و فرودهای مرتبط با آن، از کودکان و نوجوانان خواست که برای استفاده‌ مناسب، محدود و عاقلانه از این امکان، بر پایه تفکر و برنامه‌ریزی عمل کنند.

رحماندوست در بخش دیگری از این برنامه به سوال‌های کودکان و نوجوانان حاضر در جلسه در خصوص نوع، تعداد و مضمون اشعار و داستان هایش پاسخ داد و در این بین از مخاطبان آثارش خواست تا در طول زندگی خود، همدلی، همدردی و همراهی را با دیگران مدنظر قرار دهند.

در این نشست که در سالن همایش مرکز مجتمع کانون پرورش فکری کرج با حضور مدیر کل، معاونان، کارشناسان، مسوولان، مربیان و اعضا مراکز کانون برگزار شد، از «پریا یارمحمدی» کتاب‌خوان ترین عضو کانون پرورش فکری استان البرز  با حضور مصطفی رحماندوست تجلیل شد.

کد مطلب 3835058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها