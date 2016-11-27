به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رحماندوست در این برنامه ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت‌هایش در سرودن شعر و دیگر آثارش به بیان خاطرات خود پرداخت و گفت: ما و بچه‌های دوران ما با وجود این که امکانات و فرصت مطالعه قابل توجهی نداشتیم، اما توانستیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم و جا دارد شما که اکنون این امکانات و تجهیزات مهم مانند: کتاب، کتاب‌خانه و مربی‌های ویژه برای کتاب و کتاب‌خوانی را در اختیار دارید، فاتح قله‌ها باشید.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و فراز و فرودهای مرتبط با آن، از کودکان و نوجوانان خواست که برای استفاده‌ مناسب، محدود و عاقلانه از این امکان، بر پایه تفکر و برنامه‌ریزی عمل کنند.

رحماندوست در بخش دیگری از این برنامه به سوال‌های کودکان و نوجوانان حاضر در جلسه در خصوص نوع، تعداد و مضمون اشعار و داستان هایش پاسخ داد و در این بین از مخاطبان آثارش خواست تا در طول زندگی خود، همدلی، همدردی و همراهی را با دیگران مدنظر قرار دهند.

در این نشست که در سالن همایش مرکز مجتمع کانون پرورش فکری کرج با حضور مدیر کل، معاونان، کارشناسان، مسوولان، مربیان و اعضا مراکز کانون برگزار شد، از «پریا یارمحمدی» کتاب‌خوان ترین عضو کانون پرورش فکری استان البرز با حضور مصطفی رحماندوست تجلیل شد.