جسد ۵ سرنشین بالگرد سقوط کرده در دریای خزر کشف شد

خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جسد هر پنج سرنشین بالگردی که صبح امروز در دریای خزر سقوط کرده بود، پیدا شده است.

وی اظهار داشت: صبح امروز پس از اعلام اینکه یک مصدوم در سکوی نفتی نفت خزر در بهشهر وجود دارد یک فروند هلی کوپتر برای نجات این مصدوم به سکو اعزام شد که در همان دقایق اولیه در دریا سقوط کرد.

این دومین بالگردی است که سال جاری در مازندران سقوط می کند، اولین بالگرد مربوط به اورژانس مازندران بود که در جریان امدادرسانی در حوزه آمل براثر برخورد با سیم برق دچار سانحه شده و سقوط کرده است.