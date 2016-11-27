به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الأخبار، تلاش های اخیر امارات برای حل و فصل اختلافات میان مصر و عربستان به نتیجه ملموسی منجر نشد.

بر اساس گزارش این روزنامه، اخیرا «صباح الأحمد الصباح» امیر کویت برای نزدیک کردن دیدگاه های مقامات مصری و سعودی در برخی زمینه ها از جمله بحران سوریه، وارد عمل شده است.

این روزنامه عرب زبان به نقل از منابع آگاه مصری نوشته است: امیر کویت در جریان دیدار اخیر خود با رئیس جمهوری مصر به وی وعده داده است که تلاش های فوری را جهت بهبود روابط قاهره و ریاض، آغاز می کند.

طبق اعلام این روزنامه، السیسی خطاب به امیر کویت گفته است: ریاض باید به دیدگاه های قاهره درباره مسائل منطقه ای احترام بگذارد.

السیسی همچنین اعلام کرده است: قاهره برای ملک سلمان احترام قائل است؛ با این حال انتقادات علنی ریاض از برخی مواضع مصر در عرصه سیاست خارجی، مسأله ای غیرقابل قبول محسوب می شود. علاوه بر این، ریاض کمک های خود در زمینه اعطای مشتقات نفتی به مصر را متوقف کرده است و این مسأله روابط دو طرف را بیش از پیش تیره و تار کرده است.

گفتنی است، عربستان سعودی و مصر مدت ها است که بر سَر برخی مسائل منطقه ای از جمله بحران سوریه با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. وزیر خارجه مصر رسما وجود اختلافات فیمابین در خصوص بحران سوریه را تأیید کرده است.