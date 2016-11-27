فراخوان انجمن موسیقی ایران برای جذب استعدادهای نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان با هدف جذب استعدادهای نوجوان در موسیقی، ارائه آموزش در زمینه گروهنوازی و تکنوازی، ارتقای سطح فرهنگ موسیقی هنرجویان، فراهمآوردن هرگونه امکان رشد و پرورش برای دستیابی به موسیقی متعهد و هنری، اجرای کنسرت و تولید موسیقی در بخش های تار، سهتار، سنتور، عود، قانون، کمانچه، نی، تمبک، دف و آواز منتشر شده است.
دارا بودن حداکثر سن ۱۶ سال، موفقیت در آزمون ورودی، آشنایی کامل با نت و تکنیک های صحیح اجرایی در ساز تخصصی از شرایط ثبت نام کنندگان بوده که شرکت کنندگان در دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بازه گروه سنی ذکر شده در اولویت انتخاب قرار دارند.
علاقهمندان حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن موسیقی ایران ضمن دریافت فرم و شرایط فراخوان از سایت مذکور نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام کنند.
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